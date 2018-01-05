自由廣場》善用金融工具創造產業動能

◎ 鄒筱涵

臺灣屬淺碟型經濟體，市場小，過去仰賴進出口貿易及海外投資甚深。除較難發展像Google、Amazon這樣的大公司，臺灣很容易因全球景氣波動而經濟緊縮，造成股市震盪。

若把一國資金看作大餅，政府可透過金融工具協助大餅「資產配置」；資產配置好，不僅收益增加，還可吸引外資流入，使餅愈做愈大。正常情況下，資產配置的關鍵在金融體系，其次才是房市、匯市。目前國內由於可投資的工具有限，許多人投資股市因基本面敵不過炒作面而血本無歸，造成游資轉移到房市或海外，使已泡沫的房價居高不下，也使年輕人無力買房，進而影響結婚與生育率。若我們能透過良善金融市場規劃，引導資金流入政府建設或重要產業，不僅解決房價等問題，也可創造產業動能。

針對現有金融工具，提供幾點建議：

一，善用證券化帶動建設與發展：臺灣法定證券化商品僅金融資產及不動產（主要為租金）兩種，雖九十三年至九十五年曾掀起證券化熱潮，但之後就一蹶不振。日前金管會顧立雄主委也表示，臺灣不動產證券化不夠靈活。顧主委講得很中肯，因為我們的證券化條例規定嚴格，當好的債權或商用不動產都證券化，便很難再有發行標的。要把餅做大，需以開放的思維來看證券化。證券化的關鍵在於「具可預期收入之標的」，所以舉凡捷運工程、科技園區、高速公路、甚至有門票收入的文創園區、觀光產業都可以證券化。又證券化過程中需要信用增強，也可促進金融業保證、保險、信託業務之發展。

二，信託多元化：國外信託業相當多元化，信託公司擁有各種領域的專才。臺灣現在許多專業人力因沒有合適工作而外流，若能引導信託業從事大型開發建設或安養規劃等業務，信託業將需吸納各種領域，包含財經、工程、法律、稅務、地政、會計等專才，不僅減少專業人力外移，也可帶動金融創新。

金融發展具領頭功能，若能善用並引導其適度發展，不僅可吸引民間游資投入具開發效益之建設或產業，還可促進金融創新與多元，避免錢都拿去炒房。希望透過金融創新，引導產業走正向循環，帶領國家經濟發展。

（作者為臺北大學副教授）