自由廣場》在商言商白手套

◎ 李宗霖

去年聖誕節前夕，聯合國安理會通過包括石油限運的北韓制裁案。沒多久，便傳出此一石油限運制裁被打破，但一開始傳出是中國船隻打破限運禁令，後來禍首又指向台灣船隻，直至一月三號，網路報紙便傳出位於高雄市鹽埕區的「高洋漁業」，可能參與中國中央辦公廳授意下的援助北韓行動。

一開始，台灣官方部門還澄清受到南韓扣押的運油船隻無關台灣；後來在美方提供情資下經過數日追查，雄檢才具體掌握「高洋漁業」可能成為中國打破禁令的白手套。新聞讀來令人心驚，若非在美方提供情資並要求台灣官方持續調查，台灣公司擔綱中國「白手套」的實情，可能石沉大海。

此間高雄漁業航運公司為何願意擔任「中國」白手套，協助打破國際上的限油禁令呢？單純是因高風險下的高報酬嗎？那中國為何又輕易選台灣商人為「白手套」呢？是因為台灣商人，長期只要有錢賺，且許多「中華民國」商人真覺得兩岸看似一家親，因此是「白手套」的好選擇呢？抑或，利用台灣公司擔任打破禁運的白手套，若曝光之後，不僅可以責任推台灣，更可讓最賭爛北韓的台灣盟友─美國跟日本，因而降低對台灣的信任度呢？

從此一台灣商人涉及擔綱中國「白手套」事件中，可發現若非美方施壓，台灣相關單位可能隨便唬弄過去；但若台灣商人為了私利，工作內容是擔任中資入台的「白手套」或跳板之時，以台灣人頭作為中國的買房、買地、買公司、買產業…等等之時，台灣政府是否會主動嚴查呢？政府目前有相關機制可以防止處理嗎？尤其，代表中國政府扶植的半導體產業的紫光集團，早已透過入股台灣封測廠在中國的子公司，曲線借道台商入股台灣包括南茂、矽品等封測廠之時，面對此種台商「白手套」，繼續遂行「買下台灣比打台灣便宜」的併台戰略之時，台灣政府有因應防堵的策略嗎？

（作者為基進黨組織部主任）