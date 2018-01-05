自由廣場》統獨為何褪色？

二○一八年的新北市長選舉，中國國民黨決定初選採取全民調，爭取提名的周錫瑋於四日雖然表示尊重，但指出全民調和基層民意有落差，上次縣市長選舉，最後證明其結果與民調不同，「民心難測，不要只看民調」。

中國國民黨的初選一向採黨員投票加民調，對統派人士來說，黨員投票對他們有利，民調則吃虧，因為綠營支持者會抵制他們。若採全民調，等同由綠營支持者來決定中國國民黨的候選人，對統派人士當然吃虧。事實上民進黨也一樣有這項問題，該黨已決定採全民調，等同由藍營支持者來決定民進黨的候選人，獨派人士當然吃虧。

由民進黨及中國國民黨的提名制度評析，色彩鮮明的獨派及統派人士將多災多難，事實上他們的苦難不是始自今日，第七次修憲時就已經發生。二○○四年以前的立委選舉採大選區多席次制度，形成多黨政治，那時候的台聯及親民黨的聲勢不小，造成民、國兩黨不悅，因而於二○○五年修憲時改變立委選制。

二○○五年的最後一次修憲使政治生態產生嚴重的變化：第一，由多黨政治轉為兩黨政治；第二，修憲門檻訂得太高，以後沒有機會再修憲；第三，由於各縣市保障一席立委，造成票票不等值，如馬祖數千人與宜蘭四十多萬人一樣選出一席立委。

民、國兩黨要的是第一項，形成兩黨政治以排擠小黨，第二項是副產物，第三項對民進黨來說是「賠了夫人又折兵」，對中國國民黨則為「搶到新娘又賺了嫁妝」。

由於形成兩黨政治，造成小黨受到壓縮，獨派或統派的政黨跟著萎縮，兩方都受到打擊。獨派人士進入民進黨發展也沒有空間，因為民進黨早就推展全民調的初選，獨派人士很容易被藍營支持者抵制。本來統派人士在中國國民黨有一席之地，目前該黨的初選也改全民調，當然是多災多難。

以前統派氣盛，統、獨一起萎縮有利於台灣。目前獨派氣盛，統、獨一起萎縮對台灣大不利，第七次修憲及民進黨的初選制度已誤了台灣的前途。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）