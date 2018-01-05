自由廣場》獨一無二的「反毒」機關

◎ 楊永年

高雄成立全國第一個毒品防制局，並已於今年一月一日掛牌運作，目的在抑制毒品的氾濫。由於是新機關，所以定位很重要，表面看來是「獨立機關」，但應定位為整合機關比較合理。理由在於毒品防制局無法獨立執行或完成毒品防制工作，因為毒品防制主要意義與內涵有三，即緝毒、戒毒與防毒，均不會是毒品防制局的核心任務，茲分述如下：

第一，緝毒：緝毒是司法機關的職權（含警察局、地檢署與海巡署），毒品防制局不是司法機關，沒有司法警察權，所以緝毒不會是毒品防制局的核心任務。

第二，戒毒：因為牽涉醫療專業與社會輔導，所以理論上應由衛生局或社會局承擔，所以不應也不會是毒品防制局的核心任務。

第三，防毒：這會和教育（或民政宣導）機關比較有關，好像也不是毒品防制局的任務。

若如媒體報導所言，毒品防制局希望建立資訊平台，並利用「大數據」統籌與規劃毒品問題，但這屬於研發屬性，似乎比較是「研考會」的任務（當然，這不代表毒品防制局不能做研發，只是做完研發，還得想辦法和其他局處整合）。而如果緝毒、戒毒與防毒都不是核心任務，是為了避免「多頭馬車」，才成立毒品防制局，那麼，毒品防制局因為不屬司法機關，無法整合司法單位；而且，毒品防制局不是衛生局、社會局、警察局、民政局、教育局，或毒品防制局和前述局均屬一級機關，同樣無法（下令）整合這些機關，只能透過柔性的勸說，請他們「幫忙」。

再者，高雄市毒品防制局是全國第一個成立的毒品防制機關，向上並無對口（或可以有很多對口，包括法務部、衛福部、內政部，都可以是對口），向下無政策執行單位（不像警察局底下有分局、有派出所；衛生局下有衛生所）。在此情形下，毒品防制局的政策形成、規劃與執行可能都有問題。所以毒品防制局不會是獨立機關，而是整合機關。在此前提下，理想的毒品防制局似乎應設於市長室或設於毒品防制會報之下，比較合理。因為毒品是跨機關（含跨部會、跨局處）的議題，所以從中央政府到縣市政府，均成立有「毒品防制會報」進行跨機關的整合。

毒品整合的任務於是落在市長或副市長主導的「毒品防制會報」，也不會是在毒品防制局。如果前述任務或工作，均難以由毒品防制局扮演獨立或主導角色，就必須定位毒品防制局為「整合機關」。為讓毒品防制局扮演好整合機關的角色或發揮應有功能，首先應將資訊平台好好的建立，讓毒品防制局能蒐集與建置最完整的毒品資料庫。再根據這些資訊所凸顯的毒品問題，好好規劃幾個重大或有意義的（跨局處、跨部會、跨機關）專案，展現在網頁上。同時將網頁作開放性設計，以收集思廣益之效，集結眾人的智慧與力量，共同面對這個重大的社會議題。至少讓大家覺得投注八千八百萬成立的全台獨一無二的「反毒」機關，有價值且有意義。

（作者為成大政治系教授）