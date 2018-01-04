社論》今年起，戒掉三種癮！

二○一七年在政治上紛擾不斷，多項改革陸續推動，但施政支持度依舊低迷，所幸經濟表現亮眼，數百萬投資人總算是過了一個豐收的好年；展望二○一八年，政經格局、前景為何？備受關注與期待，然而眼前所見，既現光芒，又見幽暗，一切似乎仍陷入混沌不明。而年關更迭之際，台灣面臨的經濟挑戰再度浮上檯面，如何解決低薪困境更成為熱議焦點，小英提出的五帖藥方再度遭到酸民吐槽，顯見未來一年施政形勢仍然險峻。

一年七個月的執政，小英在改革過程中受到嚴重反挫，反映改革不但要理想性高，目標明確，更需要堅定的意志與執行力，亦即落實的成效決定施政的成敗。年金改革如此，促進轉型正義如此，不當黨產追討亦復如是。一旦執行上出現障礙、延宕，或者憂讒畏譏、瞻前顧後，改革只做了一半，既讓期待改革的人失望，也無法消弭被改革者的不滿，反倒兩面不討好，反對聲浪四起。這是小英改革最大的症狀：理念的揭示充滿文青浪漫情懷，執行上則嚴重缺乏自信，縱使有多數民意支持，只要稍有反對聲音，依舊會因少數抗爭而卡關。原本重視理性溝通的作法，若在制度運作正常化的社會，當可收到效果；偏偏台灣因為低薪與生活困境而充斥民粹，吹毛求疵、挑剔，為批判而批判，甚至見不得人好，已然失去溝通協調機制，因此小英以溝通說服為主的施政模式基本上是失靈的。

（記者簡榮豐攝）

由此可見，小英若欲解決施政困境，必須徹底戒掉三種癮︰酸民、抗爭、文青。也就是超脫這三者的制約。此舉看似簡單，其實不易；因為重視酸民、抗爭、文青，或可塑造社會形象，不必做事就可沽名釣譽。例如面對輿論爭鋒，一味迎合酸民；面對無理抗爭，仍一再安撫，不敢依法處置；遇有社會關懷議題，便發出文青式吶喊。或許如此，謾罵之聲可以減少，看似贏得了社會的支持。然而，這種致命的吸引力，有如吸毒，乃屬政客行徑，非有遠見的政治家所當為。小英應看透虛名的假象，做實事，堅持改革，才能真正掙脫執政低潮。

回到民眾最關切的低薪議題，誠如吾人一再指出，這是長期性的結構問題，沒有立可化解的特效藥，因此小英政府若真心想提升勞工待遇，便不能再像文青一般，只是一再精神喊話，必須提出具體解決策略，方可收到實質效果。小英從去年底到現在，一再以行動支持加薪企業，更重要的是，提出終結低薪五個方法，分別是：讓產業順利升級跟轉型；持續鼓勵企業加薪；基本工資調整不會停；提供低薪、非典型工作的年輕人，充分的職涯諮詢、職訓及津貼鼓勵；減輕年輕人的生活負擔，如研議再進一步降低學貸利息，並提供津貼。其實，這五個方法並不離譜，之所以被酸民罵翻天，只能歸咎於酸民特性的必然。不過，這五個方法乃是原則性的宣示，必須佐以具體的施行策略，才不致讓民眾以為又在空口說白話。

小英民調雖低，但理想性高，是可以信任的政治人物。尤有甚者，她推動的改革雖然艱難，面臨強大責難，卻是台灣能否轉型的關鍵。此刻固然吃力不討好，但歷史將會給予公平的評價。可惜的是，小英可能浸淫於學院與文官體系太久，染上濃厚的理論派色彩，往往輕忽實踐的重要性，殊不知治國要務便是落實理念，否則一切成為空中樓閣。易言之，小英將執行的重責大任交付給學院或官僚習氣太重的老藍男，終致理念與執行出現斷鏈危機，造成執政的挫敗。

小英執政至今，悲觀的人感嘆任期幾乎只剩一半，再怎麼努力也來不及改善，可謂時不我予；樂觀的人則慶幸任期尚餘一半多，及時改正錯誤，仍有力挽頹勢，做出一番政績的大好機會。新年伊始，我們期待小英認真檢討過去的成敗，如今雖已找到具有執行力的閣揆託付重任，但整個行政團隊的人事仍應徹底檢視，不能配合改革或缺乏積極性的官僚應儘速撤換，全面換血，以績效為指標，建立一支高執行力的行政團隊，則改革始可克竟其功，而低薪的改善亦有實現的可能。