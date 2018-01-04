自由廣場》五十歲以上警察免值大夜？

◎ 陳秉沛

彰化縣因今年將增加一百五十名員警，可以補足基層派出所的人力，縣長表示將讓五十歲以上外勤員警免值大夜班。美意甚佳，惟實際上推行會有困難。

一、各分駐（派出）所警力年齡分配不均，有些年長者較多，有些年輕者較多，因此，若真要推行此一政策，就必須將人力重新配置，讓年輕與年長者的人數比例維持在一定標準，如此，方能維持分駐（派出）所之正常運作。只是，多數員警服務地區鄰近住家，若因此必須遠調，恐將招致反彈。

二、警察勤務是廿四小時運作，「大輪番」勤務運作方式行之有年，若將年長之警力抽離，免服深夜勤務，必然影響班表之編排，且更可能造成白天看到的是年長警察，深夜看到的是年輕警察之怪異現象。若真如此編排，倘白天時段發生搶案，年長警察無力追捕，年輕警察也因剛退勤，無人追捕，如此亂象恐非民眾所希望的吧！

筆者以為要讓五十歲以上警察不值大夜班的最可行方式，應是讓年長員警調至內勤辦理業務，年輕員警則在外勤歷練，增加內勤與外勤人員的輪動，讓內勤員警知道外勤員警的勤務性質及工作內容，外勤人員也知道內勤人員的業務需求與政策方針，如此，不僅能將經驗有效傳承給新進同仁，更有助警政工作之順遂推展，形成雙贏局面。

（作者為警察機關職員，雲林縣民）