自由廣場》失智綱領2.0漏了BPSD

◎ 沈政男

蔡政府重視失智議題，繼去年成立各縣市的失智共照平台之後，最近又公布了「國家失智症防治照護政策綱領2.0」(https://www.mohw.gov.tw/dl-42827-ae61655e-8d3d-400b-a63a-61812fbde9f0.html)。此一「失智綱領2.0」乃參照世衛的全球失智政策而制訂，較1.0有明顯進步，然而世衛必須兼顧全球醫療與公衛平均水準，但台灣已是這方面的優等生，導致2.0版仍有不足之處。

最大問題是整本「失智綱領2.0」完全沒提失智症的行為與心理問題（BPSD）。失智症常衍生多疑、躁動、失眠、遊走、照顧拒絕，甚至暴力攻擊等行為，這是家屬感到最頭疼的照顧問題，也常導致照顧資源大量耗用，若能研發出周延、完備又精簡的照顧模式，將可大幅提升失智症照顧品質，並節省照顧資源，可惜「失智綱領2.0」未能重視。

其次，在失智症的預防上，國際失智症協會經由全球專家會議，已經公布以實證為基礎的失智症五大預防措施，包括照顧心臟、多運動、多動腦、吃健康飲食、社交活躍等，但「失智綱領2.0」僅提到慢性病預防與多運動，忽略了中老年人若能繼續學習，並積極參與社會，也能有效預防失智。

「失智綱領2.0」計畫提升國人對失智症的友善程度，這顯然是多此一舉，因為失智症近廿年來在各界的努力倡導之下，幾已不存在汙名化的問題，很多名人都曾現身說法，甚至還有人把親人的失智過程張貼在網路，引來無數點閱。現在台灣該做的是，失智老人家在餐廳吃了東西不付錢，或者在商店拿了東西就走，店家與警察不應再大費周章移送法辦，而是應有失智友善社區的做法，也就是事後跟家屬拿錢便可。此外，光是友善還不夠，更要鼓勵國人擔任失智症志工，利用閒暇照顧社區的失智阿公阿嬤。日本現有九百萬失智症志工，台灣呢？寥寥可數。

最後，失智症國家政策必須與公共長照政策結合，因為失智症主要的經濟與社會負擔在於照顧，而非醫療，然而「失智綱領2.0」對此著墨並不多，為什麼？因為「長照2.0」還停留在以失能為主的階段，不了解失智才是未來的長照體系主角。有些失智患者若留在家裡照顧，不只家屬痛苦，照顧品質也不佳，不如由專業機構來照顧，可惜「長照2.0」至今仍將機構照顧排除在外。

（作者為老年精神科醫師）