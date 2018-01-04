自由廣場》高鐵南延與國土規劃

◎ 胡永崇

高鐵在屏東縣長及民意代表等各界人士積極爭取下，交通部始由最初的否定態度，轉為願意評估其可行性。最近終於提出初步可行性評估報告，不過，交通部的評估卻提出了二個方案，其中之一為由燕巢另闢支線，而非讓高鐵貫通西部走廊，一線到底。此外，交通部的評估報告一提出，即有許多人懷疑政府花費幾百億建設，卻只省了屏東人廿幾分鐘的回家路，值得嗎？這些質疑與猶豫態度，皆因交通部及社會上自始即以投資報酬的商業觀點而非以國土規劃觀點看待高鐵南延案所致。

臺灣地狹人稠，加上政府長期以來的重北輕南政策，造成人口過度集中於中北部都會區，如果政府的交通建設仍以投資報酬觀點，依區域開發程度及搭乘人口數決定交通建設，則勢必加劇南北人口分佈失衡的惡化。事實上，就國土規劃而言，交通建設應是帶動臺灣地區區域均衡發展與人口平均分佈的火車頭，而非只是被動的解決都會人口往來的便利性。

因此，高鐵南延的幾百億經費，是達成區域均衡發展的國土規劃案，並非只是商業的票價回收成本考量。政府所應思考的，是該不該做的問題，而非會不會賺錢的問題。事實上，區域均衡發展的效益，又何止百億。基於區域均衡發展，政府當做即做，又何需屏東人苦苦哀求才勉強應付。

基於高鐵南延對區域發展的重要性，筆者建議至少應將高鐵南延到潮州，而非只到屏東市區，高鐵到潮州，才有利於整個屏南地區的發展，才能充分發揮其南延的效益。此外，高雄至屏東地區的臺鐵接駁及捷運等交通往來便利措施，也皆有待提升，以利高屏成為共同生活圈。

臺灣的南北發展失衡由來已久，盼望政府以高鐵南延案邁開國土整體規劃與區域均衡發展的一大步！

（作者為國立屏東大學兼任教授，屏東市民）