自由廣場》打造南海峽鐵道之旅

◎ 方復權

高鐵要不要延伸到屏東，議論了很多年。根據交通部估計，從燕巢或左營兩方案分別岔往屏東市，經費約五百億元，但財務、經濟效益「稍嫌不足」。有專家研究分析，「交通平權」的代價恐怕是每年得虧損二億元。老實說，這似乎脫離不了傳統型觀念或墨守成規所造成的局面。

首先要有的認知是，中、北部居民到屏東，絕大多數都是為了返鄉過節，要不就是駕車旅遊，所以高鐵的調查研究先要摒除高、屏兩地人交通往返，以及增加兩地民眾就業機會的可能性。因此，高鐵延伸到屏東，只有從振興觀光以及減少空汙（汽機車排放廢氣）兩大方面著手。

建議高鐵延伸到屏東的方案不是目前的「往東」到屏東市，而是「南向」經高雄小港國際機場、沿著高屏海邊景色，接到林邊。同時建議蔡政府的軌道前瞻計畫，將台鐵從枋山站再往南延伸到墾丁，打造一條「南台灣海峽」鐵道之旅。如此一來，不僅是中、北部民眾，就連國外觀光客入境之後，都可以一路搭乘鐵路抵達國境之南。回程則可以選擇先搭台鐵往屏東市方向，沿途下車遊覽。或者是搭飛機北上，順便拯救目前閉而不關的恆春機場。以上路線完備之後，東部民眾也可以反其道而行，受惠鐵道之旅。

至於旅遊規劃與行銷、周邊土地商用、觀光業者以及從業人員的配合發展，甚至於減少汽機車廢氣的效益，筆者就不必越俎代庖、多加著墨了。

（作者業國際貿易，台中市民）

◎ 林德慧

個人認為，如果高鐵南延屏東，最顯著的效益應該是觀光的發展，讓墾丁及恆春半島成為國內外觀光客更容易到達、更願意考慮的魅力景點（雖然當地一些觀光業者的水準令人不敢恭維）。

問題是，如果高鐵南延不到墾丁，而是到屏東市的話，這個觀光亮點就沒那麼亮了！就像交通部早先說的，花九百億，只節省九分鐘（然後被罵得不敢再說），站在納稅人立場，當然持保留態度。

因為，從屏東市到左營高鐵站，搭電聯車和自行開車走國道，只差約二十分鐘左右，九百億欸！請別說什麼歧視屏東人之類的話，否則，台東人也可以要高鐵，花蓮人也可以要高鐵，宜蘭人也要高鐵，你想想，那種施工的困難度，要花幾個九百億？

大家不好意思明說，但二○一六年八月有篇報導「高鐵苗栗、彰化和雲林三站淪蚊子館？學者：不意外」(https://www.thenewslens.com/article/46759)。事實擺在眼前，國家預算的緩急輕重偏了！這些全體納稅人的血汗錢，不如拿來直接送給新生兒家庭，保證有效提升生育率，解決國安問題。

（作者任職金融服務業，新北市民）