自由廣場》（金恒煒專欄）「周泓旭案」會不會發展成「王炳忠案」

針對周泓旭匪諜案，北檢召開偵結記者會提出最強而有力的證據，就是復原被周泓旭刪去的「我系統開展台灣統派工作的做法體會」等電腦資料，呈現吸收王炳忠等的歷歷過程。重要的含意是，搜索王炳忠三人，完全合法且有據。北檢發言人周士榆表示，未來如有更強證據出現，不排除王等會從他字案轉為偵字案被告。

北檢偵結報告中，確實只有周匪泓旭一人的「片面之辭」，新黨指控北檢用「自白書」故入人罪則說不通。周匪自稱的「工作總結報告」是鐵證而非口供；搜索王炳忠三人有憑有據，沒有綠色恐怖的問題。

問題是，從周泓旭的「總結報告」中，能不能順藤摸瓜？一步一步的偵知王等三人的犯行？這要看檢調的功力與工夫夠不夠。既然北檢已扣押王等三嫌各類可疑帳本、各種簡體字繕寫的文件，大批百元人民幣及一些周泓旭私人物品，還有王炳忠的電腦硬碟等證物，大約不需太多時日便可取得內證，再配合繼續偵查的外證，大約可以水落石出。

世界各國的間諜案，最重要的線索皆在「錢」上入手。從北檢破解的周匪報告中赫然載明：「燎原網站目前由國台辦全額支持，截至二○一五年底，啟用資金到二十萬美元，因王（炳忠）父保管不慎遺失二萬，目前可用資金十八萬美元左右。」這段文字非常明確，而最有證據力的是「王父不慎遺失二萬」云云；有人、有錢、有故事，可以互證了。

按王炳忠父親王進步為兒子申冤接受記者訪問時，特別提到美金二十萬一事。王進步說：「檢調說王炳忠收資助美金二十萬元，我也是看電視才知道有這件事。」接著重點來了：「兒子一年多前確有拿錢給我，當時用報紙包著，我沒有打開來看，以為是兒子的孝親費」；完全吻合周匪的陳述。接下來王父坦承：「我自己沒有打開那個紙袋，所以根本不知道有多少，也不知是美金還是台幣」，然而又表示：「國台辦若有補助，我們現在生活也不會那麼苦」云云。這裡有兩個疑點：第一，為什麼生活那麼苦的情形下，收一包錢卻不打開？完全背反經驗法則；第二，既是孝親錢，為什麼一猜先猜「美金」？王炳忠們要「打倒美日漢奸」，隨手即二萬美金？更重要的是，美金數正符合周匪陳述外，也驗證「王父保管不慎遺失二萬」的說法。

二萬美金不是戔戔小數，掉了，有沒有報警？如果沒有報警，不奇怪嗎？為什麼周匪連王家瑣事是都一清二楚？不啟人疑竇嗎。

王炳忠否認自己知道「星火Ｔ計畫」，但坦承「燎原網」成立在認識周之後，也不諱言問過周一些意見。再參見周匪陳述：「擔任『燎原新聞網』之顧問並參與經營」；兩人之說若合符節。周且表示要以「燎原網」做為落實「星火Ｔ計畫」之執行，可見「燎原」是第一步，「星火」是第二步。更且「星星之火，可以燎原」出於毛語錄：「現在雖只有一點小小的力量，但是它的發展是很快的。」王炳忠們可以撇清其一，能撇清其二？

「周泓旭案」會不會成為「王炳忠案」？等著瞧罷。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）