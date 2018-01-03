社論》「理性決策者」？

小英總統在年終記者會說：中國大陸在區域內軍事擴張的企圖，越來越明顯；台灣要捍衛主權，要維持區域的和平、穩定和繁榮，不能靠別人，自身國防能力的提升，才是國家安全最終的保障。但她稍後回答問題時話鋒一轉表示：中國大陸領導當局應該是個理性決策者，此時或任何對台動武的可能性，應該都不在他的決策思考裡面。

小英的話鋒一轉，堪稱中國軍機航母擾台繞台二十五次以來，最為反高潮的國安研判。在此前一天，她還要求國軍：應時刻嚴密監控共軍動態，並適時採取必要措施，確保國家安全及區域和平穩定。如今，又肯定習近平是「理性決策者」，「對台動武不在他的決策思考裡」。既然習近平那麼理性，不可能對台動武，台灣的國防豈不是可以高枕無憂？

如果對台動武不在習近平的決策思考裡，機艦擾台繞台成為新常態，難不成是解放軍的團康活動？就在台灣的三軍統帥表揚習近平理性之際，有加拿大專家發表專文對習近平的另外一種「理性決策者」分析卻是這樣：美國決定攻打北韓，將對台灣的生存造成重大危害，因為這對北京來說，將是一個解決兩岸歷史恩怨的機會，以及做為對美國的報復，且若是非得出兵的話，比起在朝鮮半島與美軍對峙，倒不如直接攻打台灣。可見，「理性決策者」對台動武與否，也許會有另類的「理性計算」。

這位「理性決策者」，對台灣拉高「六個任何」的恐嚇聲調，揚言「有堅定的意志，充分的信心，足夠的能力，挫敗任何形式台獨分裂的同盟」。言下之意，連美日都不惜一戰了，何況台灣。中國駐美公使李克新還在華府撂話：「美國軍艦抵達高雄之日，就是我解放軍武力統一台灣之時。」而小英的中華民國，善意不變，至今未獲「理性決策者」青睞。由此看來，即使習近平真是一個「理性決策者」，他的「理性計算」也跟小英的「理性計算」大不相同。小英千萬不要用自己的「理性計算」，來推斷習近平的「理性計算」，進而據為判準做出輕敵的決策！

退一步來看，即使基於「理性計算」，「對台動武不在理性決策者的決策思考裡」。也不要忘了，解放軍退役中校鎮小江，來台吸收軍官；中生周泓旭畢業後，再以企業名義來台吸收外交官員。凡此，皆屬統戰籠絡退役將官、失意政客，以及一代一線培植經濟統派等明槍之外看不見的暗箭。這種「文戲」比起「武戲」和諧多了，但是，沒有煙硝的戰爭，其危險往往不下於刀光劍影，因為「武戲」還讓我們有感，「文戲」卻是溫水煮青蛙。至於二十五次機艦恫嚇之後，寧可相信「對台動武不在理性決策者的決策思考裡」，擾台繞台變成不以為意的新常態，那麼軍事海嘯一旦席捲而來，就劫數難逃了。

中國崛起，一黨專政變本加厲，習近平剷除異己，天威難測。稱之為「理性決策者」，不禁令人回想兩個多月前，有美國ＣＩＡ官員分析，金正恩是很「理性的」，他長期目標是駐韓美軍撤離朝鮮半島，並不希望在朝鮮半島發生軍事衝突。這種「理性」，乃是以戰爭邊緣的操作方式，一步一步逼使敵方接受自己的條件。中國機艦擾台繞台，國防部稱之為「最廉價的文攻武嚇」。習近平的「理性」，金正恩的「理性」，看起來還真有點像，而且，會不會鋌而走險發動戰爭，也都未必「不在他的決策思考裡面」。

一個多月前，中國新華社為習近平獻上八個尊稱：新時代的領路人、開創性的領導人、偉大鬥爭中形成的黨的核心、為人民謀幸福的勤務員、有擔當的國家改革發展戰略家、重塑軍隊和國防的統帥、國際舞台上的大國領袖、新時代現代化建設的總設計師。西方媒體卻稱之為毛澤東2.0、習澤東，川普則稱之為令人尊敬且強而有力的人民代表。不論哪種形象，都不像是國際上負責任的「理性決策者」，反而比較接近俄國強人普廷。或許，台灣的國安想定，應該要更「理性」一點。