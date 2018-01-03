自由廣場》青年參政60萬起跳？

◎ 李建宏

今年年底將舉行「九合一選舉」，所以二○一八年又被稱為「選舉年」。這場選舉，早在二○一七年年中起，全台各地已然佈滿各式各樣的煙硝味。當中，青年參政的一股潮流，不因縣市之分而有所差異。無論是政治香火的延續、助理世代的奮進，或是素人投身公共事務的參與等，在在看見台灣民主政治愈趨蓬勃發展，沒有人想成為局外人。

筆者本身就投入了尋求此次民進黨黨內市議員初選機制。本著國會助理的歷練與見聞，加上對於公共事務的喜好及熱忱，誠心透過投身選舉的方式，去實踐能夠為更多民眾服務的機會。

然「青年參政」四個大字，到真正走在其中，才會明白這條路其實遠比想像中更困難得多。

以民進黨參加直轄市議員黨內初選的相關辦法舉例來說，見面就是「六十萬」新台幣這個數字。十萬元的保證金、二十萬的民調分擔金、三十萬的登記費，沒有湊足，哪怕先前做了多少努力，至終就無法參與這個初選選舉。

六十萬的門檻設計，得以想見自有其論述及道理；最常聽見的解釋方法，不外乎「六十萬」都拿不出來了，怎麼有本事投入更加消耗資源的大選之中。沒錯，台灣的選舉就是「花錢」。但花錢這件事，對於空有抱負、懷抱理想，哪怕身懷本領、本事、能力的青年人，恐怕都不會是一個友善的環境。

台灣目前雖然政黨林立，但絕不是百家爭鳴的榮景；尤其愈是傳統生活型態的選區，小黨生存的空間愈是狹隘，若非兩大政黨推薦的人選，幾乎成了不會當選的保證。所以是不是能夠順利獲得政黨提名，攸關能不能安然、帶著相對有自信的姿態，出現在中選會公布的「選舉公報」之上。

青年參政會為可能混濁許久的地方政治生態，注入一股清新的活水；但若台灣選舉始終擺脫不了「燒錢比賽」，如何許青年參政一個公平正義的未來？又如何能吸引真正優秀的青年人才投入？

（作者為前國會助理、民進黨桃園市議員初選擬參選人）