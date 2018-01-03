自由廣場》老闆必讀 談永守重信

從每天工作16小時變「零加班」

◎ 劉振乾

林郭文艷是台灣老牌企業大同公司的實際負責人，多年前曾有媒體報導，她一天工作十六小時，即使週末也行程滿檔。無獨有偶，日本電產公司創辦人、七十三歲的永守重信(https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5065664)也是一天工作十六小時的。令人意外的是，永守重信在二○一五年開始提倡「零加班」。且看他是如何「醒悟」的。

日本電產公司專業於各種馬達的生產，其集團共有約十萬名員工。永守重信出身貧寒，父親早逝，母親辛勞終日。一九七三年，二十八歲的時候要創業，母親反對，怕「拖累別人」，但是永守重信仍然堅持，母親則以「你能夠比別人多工作一倍嗎？如果可以就可以創辦公司」的條件應允他。因此永守重信創業後就堅守一天工作十六小時的承諾。

二○一五年，電產公司突然打出「零加班」的口號，當時公司的銷售額剛達成一兆日圓（台幣約三千億元）。過去喊「工作到天亮」的人，忽然說出相反的「零加班」，令很多員工困惑。其實在這之前七年，永守重信就決定公司成長到一兆日圓的時候，要實施「零加班」。

進入二○○○年代，永守重信開始進行併購國外企業，這過程中永守重信有一個驚人的發現：歐美的員工幾乎都不加班。德國企業甚至有一個月的暑假，但是企業仍然堅實獲利，他才知道日本的工作方法從根本就是錯的。不是時間、而是其內容是否夠料。

永守重信認為，要達成十兆日圓企業的目標，用老方法是行不通的，因此改推「零加班」。首先由公司幹部厲行「按時下班」，不多久，加班減少三分之一，兩年後的現在，加班減半。

接著，為了讓生產力加倍，到二○二○年要在機器人等投資一千億日圓。省下來的加班費，一半以獎金方式回饋給員工，另一半則投資於教育，包括在廠區內建造研修中心，提升員工的專業知識與英文能力等。只要能力提升，業績自然水漲船高。

這些事蹟，對於台灣的老闆以及各行各業的員工或許能有一些啟示！

（作者為台電工程師退休，台北市民）