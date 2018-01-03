自由廣場》中共在台組黨，戰時管用？

想起王滬寧《解決台灣問題的政治戰略》

◎ 李道勇

上月中，王炳忠等四位新黨人士，住所被台灣檢調搜索後，讓人不禁聯想到在十九大催生「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入黨章的王滬寧(https://cn.nytimes.com/china/20171114/china-xi-jinping-wang-huning/zh-hant/)，因為他曾設計埋葬台灣的民主。

二○○五年底，王滬寧向胡錦濤提出對台政治戰略的構想，他認為通過以前長期秘密滲透和統戰，中共已在台灣形成分布廣泛、數量可觀、相當具有社會影響力量。如果利用台灣的民主制度，可以使構想中的社會民主黨，合法地形成統一的政治組織。中國流亡作家袁紅冰《台灣大劫難》書中就披露，二○○八年六月，中央政治局通過《解決台灣問題的政治戰略》，更把在台組黨列為統戰最重要的工作。王更鎖定二十餘名國民黨和民進黨被邊緣化的人物，列為重點工作對象，爭取他們出任組黨中央委員。此事發展迄今，相信中共已早有眉目。

這次中國國台辦發言人，對於王炳忠等四名新黨人士住所被台灣檢調搜索，表示「高度關注」，並譴責「台灣當局肆意打壓迫害主張兩岸和平統一的力量和人士」。新黨主席指責「白色恐怖不能這樣搞」；副主席則大喊「政治迫害，官逼民反」。名嘴趙少康說：對新黨黨工直接抓人，戴上通匪的大帽子，和白色恐怖時代有何差異？李艷秋更點出：未來要不出現寒蟬效應，要不激發強大的抗爭能量。

名嘴周玉蔻則在三立電視政論節目《新台灣加油》指稱：據她所知，王炳忠在新黨外圍組織「新中華兒女學會」擔任理事長、侯漢廷在台大政研所成立的「中華復興社」，擴展跟中國共產黨政治思想一致的組織。最近還成立一個類似軍事訓練的團隊，目標則是「戰時管用」。

莫非中共、新黨「共謀祖國和平統一」，已經進入實質行動，現在很管用了嗎？

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）