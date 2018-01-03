自由廣場》《林保華專欄》中國最怕「漸進台獨」

中國國台辦主任張志軍在對台灣的新年賀詞中說，「我們絕不容忍『法理台獨』分裂行徑，也絕不坐視『漸進台獨』侵蝕和平統一的基礎」，道出了內心的恐懼。

法理台獨是台灣獨立建國的目標，漸進台獨則是實現法理台獨的漸行過程。中國用「白蟻」侵蝕台灣主權，我們則反其道而行之。誰成誰敗，取決於國力、國際環境與戰略策略。

「漸進台獨」是相對於「冒進台獨」而言。中國在軍事、經濟、外交都有比台灣強大許多的能力，因此只有用漸進的策略在台灣內部將獨立建國的共識極大化，才可以凝聚人心對抗中國的統戰與入侵。我在投票給蔡英文時，就沒有期望在她第一屆任內會實現獨立建國，她也從來沒做過這種承諾。面對盤根錯節的黨國勢力，需要先清理戰場。

從國際環境來看，唯一有力量支持台灣獨立建國的是美國，然而美國國務院不論是哪一黨執政，大多親中派在掌控，有的是被中國情結所糾纏的左翼中國通，有的是以季辛吉為代表的右翼利益集團。只有美國大多數人認識到他們對中國的戰爭是為自己的國家安全而戰，不是為台獨來打，他們才會支持台獨。冒進會損害台美關係；二○○七年共和黨的小布希對著中國總理溫家寶斥責陳水扁總統就是例子。如果沒有美國支持，台灣天然獨又不願當兵，貿然獨立建國，台獨將失敗甚至萬劫不復。

然而既然是漸進台獨，就必須有「進」而不是無所作為的維持現狀。維持現狀指的主要是中華民國憲法的國體與基本政體。其他問題都可以逐步改變。這點，小英政府有做，要不然張志軍不會這樣罵街，例如加強軍力、轉型正義剷除中國在台灣的樁腳與影響，經濟上的固本培元與前瞻建設，並阻擋中國對台灣高科技產業的侵蝕、併吞，還有外交上的新南向政策等。

然而做得還可以更積極一些。例如涉及「中華」、「中國」的國營事業應該先易後難的改名。小英身為會長的中華文化總會應該率先改名，尤其在副秘書長張鐵志被拒絕入境香港之後。目前台灣還有許多糊塗認識就是因為中華文化的長期熏陶而沒有清理。國歌不涉及憲法，而且「吾黨」與「主義」太過離譜，應用行政手段改變。

目前一些年輕人被煽起反對本土政權，是否與中國的「一代一線」統戰有關？面對挖掘台灣青年人才與學生，被馬英九合併到教育部的青輔會應該恢復，當年鄭麗君主掌青輔會做了許多事情，如今在教育部裡做了什麼？民進黨的青年部也要防止官僚化。小心天然獨演變成後天統，傷害到台灣的千秋萬代基業。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）