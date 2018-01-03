自由廣場》這樣子的律師…

◎ 劉依俐

依警察職權行使法第六、七條查證身分及查證人民身分所採取之必要措施規定，復參考相關聲明，上月廿三日勞基法遊行中警方單純只限制陳抗民眾（行動）留在現場，並無查證身分行為，推論律師並無依該法第七條在場權限。

又因當時陳抗民眾四處流竄影響公安，依該法第十九條即時強制管束部分，第一項第四款「其他認為必須救護或有危害公共安全之虞，非管束不能救護或不能預防危害…」，「危害」之判斷時點以警察機關作成決定時所擁有的認知能力為準，依當時客觀判斷可能發生危害，縱事後並未實際發生，亦屬合法。該集會遊行於十七點三十分解散，但人群卻持續不散影響交通，故警方將之施以管束限制行動自由，屬符合比例原則之手段。而於即時強制中也無設立得通知律師在場之規定。

律師即便身著法袍仍無在場權，如妨礙秩序，警方依其職權並非不能管束，對執行公務者，陳抗現場的律師與平民無異。以「逮捕律師」、「丟包」如此戲劇化之敘述，意圖凸顯警職程序上行為，身為法律專業人員，不免其心可議。

律師即便身著法袍仍無在場權，如妨礙秩序，警方依其職權並非不能管束，對執行公務者，陳抗現場的律師與平民無異。（資料照，記者羅沛德攝）

持平來講，台灣已經很自由了，若連專業人士都要自欺欺人，大嘆「台灣大陸化」，怎不說中國都是直接關押讓人失蹤？退一步言，律師在現場既無特別權限，警方只是在即時強制的廿四小時限制內將民眾釋放遠離陳抗之地點，排除逾時的陳抗集遊對台北市民的用路權、交通安全所生危害。

這些自願到場表明律師身分之人，事前有受誰委任呢？即使被委任，在不該逗留的地方經認定妨礙秩序，執法者依法行使職權，為何不能將之管束？律師之自由並沒有比陳抗民眾的自由更可貴。

裝睡的人叫不醒，翻遍律師法沒看到這些人的法律依據，若勉強要扯律師法第一條，「維護社會秩序及改善法律制度，應本於『自律自治』」，我們所見到、理解的是賦予律師的義務多過於權利，且本案直接觸及的問題會是該法第三十五至三十七條規定：你們這是在挑唆訴訟嗎？

一邊是維護台北市民用路權及交通安全的警察，一邊是完全沒有必要卻穿法袍在非法院的場合出沒的律師，誰是正義使者，誰才沒有菩薩心，答案不難得出。

（作者為公家機關資深法制人員，大學學程講師）