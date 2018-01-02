社論》揮別跨年夜的陰霾

迎新送舊，世人照例以璀璨熱鬧的跨年晚會迎接二○一八年。台灣今年比較特別，由於受強大中國空氣污染侵襲，出現歷來最髒的跨年夜，霧霾從二○一七年最後一天開始籠罩，元旦的天空才略轉清朗。今年台灣的國家社會，能否像跨年天氣一樣，很快走出陰霾，步向開朗，是許多國人的期待。

以天氣為例，是因這次烏煙瘴氣的跨年夜，有如當前台灣所面臨的景況，其中有來自中國的因素，也有我們自身的問題。這次中國嚴重的空污來襲，主要因華北冬季燃煤加上沙塵；以中國為主的外來污染，佔台灣總污染源的三分之一。

同時，我們自己也須加強空污防制。政府部會前天啟動緊急應變機制，台電降載、大型工廠減排、輪船減速，都是應急措施。不過，儘管有十多縣市暫停煙火施放，佔總污染物約三分之一的私人交通工具排放，仍未獲應有的重視。從而，呼吸清潔空氣是國民基本權利，政府部門責無旁貸，但降低境內污染，也有待民間及個人配合。

空污只是台灣當前所面臨的問題之一。過去一年，在一例一休、年金改革、因應少子化、停電與能源配置等議題中，都顯示問題的有效改善或化解，不僅政府機器要做好、做對分內事，還常牽涉行政與立法部門協調，有賴部會之間整合，中央與地方政府也須合作。公眾所看待與期待的政府是一體的，民進黨既完全執政，自需負完全責任。就此而言，勞動部與民進黨對修改一例一休民調的黨政「互打」，勞動部仍自視「勞工部」，未能平衡處理勞資雙方及整體利益，都無助提升對主政者的正面評價。執政當局新的一年就此有所改進，至關緊要。

新的一年，政壇勢必更為熱鬧。隨著九合一選舉到來，政黨及政治人物動作頻頻，甚至花招盡出，政治熱度必然升高。台灣民主化已至少三十年，政黨輪替也不只一次，但政治文化仍偏重分立、爭鬥，鮮少合作、妥協；有些失意政客還公然出賣台灣利益，錯亂敵我關係。今年政治熱季值得關注的，不僅是政黨的得失，更在促進轉型正義條例通過，追討不當黨產積極進行，政黨法制定實施之後，台灣政治能否逐步擺脫選舉買票、邁向公平合理競爭，關鍵就取決於人民頭家，這也是選舉文化邁向正常化的重要考驗。

政治之外，經濟同樣攸關全民利益。過去一年，整體經濟表現優於預期，生產、出口、股市、就業都有進展。新的一年，國內消費仍待提振，但景氣可望維持一定熱度，外在變數較大；美國稅改、升息，中國經濟減速，兩國經貿爭執，舉世關注。外在變數會透過經貿與貨幣金融影響台灣，從而，即將到來的央行總裁換人，正是檢討利率及匯率政策的時機。至於蔡英文總統提出改善青年低薪五個方法，如能落實，與提振整體經濟目標，自可相輔相成。

國防和經濟一樣，是台灣生存發展的根本力量。馬英九當總統至少證明一件事，卑躬屈膝得不到中國的善意，更絲毫改不了它併吞台灣的野心。蔡英文強調國防自主，承諾國防預算穩定成長，只是保障國家安全的起碼作為。

必須強調，中國威脅台灣，軍事之外，統戰及法律、心理、輿論「三戰」從未休兵，近年更利用台灣民主的自由開放環境，加緊滲透，以民間交流、文化、教育學術活動為名，收買政商媒勢力為其所用。歐美國家最近對中國利用民主制度，輸出刺向民主社會要害的「銳實力」（sharp power）多所警覺。今年台灣選舉年，中國絕不會閒著，經由製造假新聞、暴力、群眾運動等手法介入，實可預見。我國在刑法外患罪修法及清查若干政黨成員的司法行動中，已有具體作為；今後更應力求積極有效遏阻，絕不容中國「打著民主反民主」。

新的一年，台灣面對諸多挑戰，有內在的、有外來的，有短期也有長期或基本的。挑戰是常態，台灣一向無懼挑戰，國家社會唯克服挑戰才能生存並茁壯發展。一年伊始，這應是大多數台灣人的新年新希望。