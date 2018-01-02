自由廣場》私幼公共化 品質堪憂

◎ 楊逸飛

賴內閣為解決「少子化」問題，正準備推動「私幼公共化」政策，立基在補助私立幼兒園的營運成本，使家長可以少繳學費，讓多數幼兒可以就讀幼兒園，達到解決公幼或非營利幼兒園一位難求的困境，進而促進家長的生育意願。

尚且不論這種做法有沒有辦法提升生育率，筆者認為，此政策的問題在於，極可能會完全拉低幼兒教育的品質。近來國內關於私立幼兒園的各種不適當做法與醜聞層出不窮，且在幼托整合以後的基礎評鑑，多數私立幼兒園常因人事制度、員工保障還有課程品質方面無法通過，這些現象顯示：國內私立幼兒園的教育品質方面仍有待加強。

我國在私立學校法第五十六條就明定了政府對私立學校獎勵的準則，其中包涵學校組織健全、人事制度完善且高於一般標準、校務行政有顯著績效…等。如果政府為了提高幼兒的就學率，片面補助私幼而不論品質良窳，顯然是一種不公平的政策，這對那些依法辦學、品質良好的私幼業者情何以堪？憑什麼？

筆者呼籲，政府若要執行此政策，應當先落實監督私幼的人事制度、保障教師薪資、貫徹勞動檢查及輔導課程轉型，以確保幼兒教育的最低品質。否則，無差別的學費補助，只可能讓整體幼兒教育的品質低落，讓劣幣驅逐良幣。沒有品質保障的幼教環境，有那位家長敢送孩子上學？遑論提高生育率！

（作者為公幼教師，新北市民）