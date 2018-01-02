自由廣場》專業保母看生育率

◎ 金佩臻

據報載，近年來政府為鼓勵年輕夫婦生小孩，中央提供零至兩歲未就業家庭育兒津貼兩千至五千，一年約六十八億。六都的一次性生育津貼就從六千至三萬不等；臺北對五歲以下，每月還有兩千五百育兒津貼，桃園則是三歲以下，每月三千，五年來共約四百億。但是成效不彰，除桃園外，五都新生兒數量仍舊逐年遞減，令主管官員十分困惑。

其實，一點也不難理解！家庭收入太少，生活困難，當然沒有餘力養小孩。

假設夫妻各有月收入三萬，根據行政院主計總處統計，全臺平均每人每月消費支出二萬一，養一個小孩或許剛剛好，沒有餘力養第二個。然而現實生活中，許多夫妻的月收入還在基本工資22K邊緣，僅足溫飽，哪有能力養小孩？況且，小孩的養育開銷並不低於成年人，往往更高。臺灣的日托保母行情從每月約一萬至一萬八千，雖然公立的幼兒園及托嬰中心約五、六千，公辦民營的約一萬，私立的約二萬上下，再加上衣食，哪是二萬一千就能打發的？何況，小孩從六歲到廿二歲，就學期間的開銷也不小。

年輕夫妻若出身尋常人家，既已輸在起跑點，多數只能就讀私立大學，還要經歷貸款就學、半工半讀的艱辛，就業後僅足餬口，難有餘財，還能奢望他們生小孩嗎？如果真的生了，也養不起了，國家願意接手嗎？做好接手準備了嗎？

所以，蔡英文政府將每月的基本工資提升到三萬之前，就別奢望年輕夫婦生小孩囉！

（作者為托嬰中心主管，台北市民）