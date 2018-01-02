自由廣場》（北社論壇）閱讀蔡前輩「逆風行走」的人生

◎ 陳儀深

蔡焜霖前輩的口述訪問紀錄終於要出版了，而且是由政治大學台灣史研究所的同事好友薛教授主訪、由修過我（口述史）課程的淑如記錄整稿，倍感親切。

蔡前輩是一九三○年出生於台中清水，台中一中畢業之後短暫就業，就在一九五○年九月被捕入獄，一九六○年九月從綠島「結訓」回來。他出獄後的人生算是幸運而且精彩，諸如一九六二年與學生時代的暗戀情人順利結婚，一九六六年創辦《王子》雜誌，雖因擴充太快等因素三年後遭逢財務危機、面臨破產，但後來投身廣告事業則相當成功。

不過，《王子》雜誌社招集了不少政治受難者一起工作，因而受到警察機關關切；而戒嚴時期經營一份兒童雜誌，也要受到〈編印連環圖畫輔導辦法〉的干擾，從這個角度看，蔡前輩經歷的「兩段」人生其實也是「一段」，他都為我們做了難得的見證。

蔡前輩的判決書罪名是「省工委會台北電信局支部張添丁等案」、也就是紅帽子「匪諜案」，同案的十幾個人他原本都不認識，其中有三位被判槍決、其餘判五至十二年不等有期徒刑、一位被判感訓。判決書說他「參加非法組織」大概是指他高中二年級參加的讀書會讀的是左翼思想的書，而「曾為叛徒散發傳單」是根本沒有的事，只是被嚴刑逼供與承諾放人（威脅利誘）之下認的罪。

吾人為了理解戒嚴體制對政治犯的處置，很需要更多的受難者現身說法，本書所述蔡前輩的受難流程是：彰化憲兵隊→台南憲兵隊→台北（警總保安處）東本願寺→保密局→青島東路軍法處大約三個月（一九五○年十月十四日鍾浩東將遭槍決，現場難友包括蔡前輩為他唱「幌馬車之歌」）→新店臨時看守所→青島東路看守所（一、二十天）→內湖新生總隊（兩、三個禮拜）→從基隆坐船出發到綠島（一九五一年五月十七日）。蔡前輩對以上的時間順序與空間描繪至為清楚，可視為五○年代白恐的標準案例。事實上，目前綠島新生訓導處部分牢房的復原展示，很多是根據蔡前輩所描述的狀況。

在民主化以後的台灣，轉型正義的實踐包括補償金發放、真相探求、不義遺址復原等，已陸續完成或至少有一定成果，要感謝蔡前輩等等受難者勇於出面談論、熱心參與推動；至於威權象徵的轉型或移除，以及政治檔案開放的坑坑疤疤，則是未竟之路。我們後來者除了感恩，應該更加努力工作，才不辜負受難前輩們的犧牲和苦心。

（作者係中研院近代史研究所副研究員）

〔薛化元訪問、游淑如記錄的《逆風行走的人生―蔡焜霖的口述生命史》，已於二○一七年十二月由玉山社出版〕