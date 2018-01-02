自由廣場》最牛紅色女間諜、密使一號…

◎ 蘇天從

最近又在炒匪諜的話題，島內到底有多少匪諜，不是政治人物說了算。我們來回顧一下真正的匪諜。

民國卅八年國民政府播遷來台，一下子之間二百萬軍民湧入寶島，中共就利用這個兵荒馬亂的時代，派出一千五百多名共諜到台灣發展組織。

其實早在國共內戰時期，著名共諜錢壯飛、李克農和胡底，三人都曾潛伏於國民黨情報機構「中統局」內部核心崗位。國防部作戰次長、掌握國民黨調動軍隊大權的劉斐中將，竟是中共地下黨員；蔣介石的心腹、國軍上將胡宗南身邊的機要秘書熊向暉也是共諜；最諷刺的是，號稱「最牛紅色女間諜」的沈安娜，曾在蔣介石身邊臥底長達十一年，包括國民黨中常會，到最高軍事會議，以及蔣介石的講話等速記工作，均由沈安娜擔任。老蔣剿匪的軍事會議內容就是被沈安娜傳至中共手裡，裡應外合，國民黨失去了中原江山…

中共建政後，二○一三年十月在北京西山建成「無名英雄紀念廣場」，紀念民國卅九年六月十日在台北馬場町遭槍決的為首四名特工，和八百四十六名在台被查獲的間諜網成員。廣場前方豎立著四位中共情報員巨型雕像，包括代號「密使一號」的國防部參謀次長吳石中將、吳石的手下台灣行政長官公署總務處交際科長聶曦、中共華東局特派員朱楓、聯勤總部第四兵站總監陳寶倉中將。級別之高，堪稱驚悚！

回顧當年時空，國民黨在大陸的敗退失守，共諜應佔了絕對的重大因素，轉進台灣後，蕞爾小島竟被潛伏高達千人的共諜，能不放手一搏趕快肅清門戶？包括在台灣活動潛伏的工作場所、生活起居的人際關係就有夠複雜，清查過程中稍有不慎，或過度主觀就誤入人罪，一定難以避免，再加上人性的醜陋，故入人罪的惡控、挾怨報復的檢舉，情治單位定如驚弓之鳥的諜影幢幢，誤捕誤抓於焉發生。想當然耳，這段期間的肅清共諜，另外一面，就變成俗稱的「白色恐怖」了！

（作者曾任公家單位保防主任）