自由廣場》民視股東會前的假情資

◎ 李欣翰

去年五月的民視經營權爭奪戰中，基進黨、南社及許多先進，都曾公開發聲力挺郭倍宏的經營團隊，基進並支援民視人力，協助維持舉行股東大會時的秩序，卻在股東大會的前一天，基進受到警方的關心─因為警方接到台北下來的「情資」，說基進將在股東大會時率眾前往鬧場。這種跟事實完全相反的「情資」，竟然可以被送到第一線執勤警方手中。倘若當天警察都把心力花在監視基進，不是反而幫助了真正要鬧場的人嗎？這其中是否有人變造情資？或怠忽職守？令人好奇。

由基進的小插曲，再看日前媒體報導蔡英文總統因發現國安局收集假情資給總統府，而下令嚴懲失職官員一事，和陳其邁委員曾表示，國安局統計全台有五千多名中諜，連調查局、警察大學都有。在在顯示這是台灣當前嚴重的國安問題。王炳忠涉國安法遭搜索事件，恐怕只是問題的徵象而已。

這不是小題大作。二○一四年，香港「有線電視」製作了一部中英聯合聲明三十週年的專輯，節目中有位匿名的中共黨員，以「白蟻政策」來形容中國對香港的滲透手法。意指中國派出大量人員，如白蟻一樣鑽進香港這棵大樹啃蝕，外表觀之，大樹依舊是穩重堂皇，但內裡早已被蛀空蝕透。

還看台灣。馬英九執政八年期間無下限的媚中，「中國白蟻」早已大剌剌地挺進台灣，滲進社會各層面。基進與許多有識之士，早已疾聲呼籲政府重視。如果台灣再不加強處理情資層面上的中國白蟻問題，若是官員都被刻意誤導的假情資包圍，如何能做出正確的判斷與決策？不是讓台灣整體陷入困境嗎？

（作者為基進黨組織部副主任，高雄市民）