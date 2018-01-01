鏗鏘集》漢堡、包子與律師袍

小英請幕僚去吃漢堡，很洋化，輕鬆愉快；習近平去吃包子，很中國化，卻染上「習包子」之惡名。不論吃的動機與後果，蔡英文吃漢堡和習近平吃包子，只凸顯國情很不一樣。

習近平去吃包子是為造神，或「被造神」，目的在彩繪「親民」、「平實」形象，即使有點做作，有這種心，也情有可原。

但習近平吃包子的「秀事」，經官媒一宣傳，「習包子」之名宣騰不絕，把他弄得灰頭包子臉，最後有人拍板，不准再談這檔子事，說這三個字成了中國的新罪名。

小英去吃漢堡當然有「作秀」的成分，但那是為配合政策作秀，不是為個人造神。政策既要鼓勵企業加薪，選擇到要替員工加薪的漢堡店去消費，在民主社會是很自然的事，她可以不必忌諱，自己在臉書上公告周知。

習近平要裝扮平民，宣傳吃包子，但小民說「習包子」卻變成罪名，替「法治」口號多一個笑話。中國「自古以來」就沒有現代法治觀念；現在空喊法治，但抓了一堆貪官、「淫官」，也沒看到金錢物證，或奸淫的被害人。

它一面喊法治，中共組織部卻一面喊主張「三權分立」的人「不能要」。它的司法不獨立，律師不能「維權」，習包子那幫人說你犯罪就是犯罪，你被抓就是「證明」你有罪，這叫什麼法治？

律師的任務在替涉法的人維權，中國維權律師卻是「異議份子」的別名，受迫害的對象，習家幫喊法治只知面，規定律師出庭要穿律師袍「以示莊嚴」，這和吃包子「以示親民」一樣是笑話。

台灣年輕律師把律師袍穿上街， 替勞工維權，那是秀過頭，但比中國能穿律師袍，卻不能維權，卻更合乎人民利益。

（作者王景弘，資深新聞工作者）