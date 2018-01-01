社論》解決低薪的正道

全球化的重大後遺症低薪與失業，擠壓出龐大的低端魯蛇，彼等雖為弱勢族群，卻能透過抗爭與網路傳播將不滿化為實際影響力。小英就任後，文青式喊話不斷，依舊未能撫平「心中最柔軟的那一塊」，支持率下滑，執政陷入泥淖。然而，為了爭取這一塊高分貝的勞工族群，政客爭相拋出民粹訴求，例如最低工資法公投，以及所謂「最低工資夢想數字為三萬元」等。

低薪是台灣長期存在的事實，也是結構性議題，解決之道沒有特效藥，朝野與勞資必須以務實、專業心態面對，而非操弄民粹式的對抗與仇恨。（資料照，記者黃耀徵攝）

其實，全球經貿網絡連結日益緊密，新興市場釋出數十億低廉勞力，取代了已開發國家的中低階勞工，跨國企業更大量遷移至新興國家，導致先進經濟體勞工面臨薪資倒退與失業的嚴峻挑戰。而且，全球央行挹注的龐大資金湧入金融市場，製造出以錢賺錢的超級巨富，與多數低端族群形成巨大落差，埋下全球衝突、動盪與戰亂的根源。由此可見，全球化與網路科技進步帶來的好處，未必為所有人所共享。處於低薪、過勞與失業困境中的弱勢勞工，自然而然會在政治上找尋代理人及救世藥方，反諷的是，民粹的處方有如符咒，只能求得心靈的慰藉，並無實際藥效，無法根治貧窮的困境，但在失靈的年代，卻成為最暢銷的商品，對政治人物散發出致命吸引力。故而，民粹風潮的席捲，最能考驗出政治人物的抗壓性，如何不抄捷徑，不裝神弄鬼，以堅定意志推動改革，真正福國利民，才能展現政治家的風範。

換言之，全球政經不穩定，使龐大人口淪落於陰暗角落，乃是結構性的病灶，解決之道亦應由結構改革著手，方可奏效。若是企圖走偏鋒，或是基於政治利益考量，以民粹的感性訴求慰藉民眾，則注定徒勞無功，即使少數政客能僥倖取得政治權力於一時，終必像江湖郎中一樣，騙術遭人揭穿、唾棄。誠然，吾人不能將最低工資法公投與基本工資三萬元的訴求，斥為政治騙術，但是，在經濟領域中不以科學方法探求病因，再由專業途徑找出解決方案，結果恐怕是事與願違。台灣的實質薪資倒退十七年，去年五月份的統計數字顯示，全體受僱就業者平均月薪三萬七七○三元，其中，三○五．一萬人月薪不到三萬元、占三十三．九六％。意即三分之一的勞工薪資低於三萬元，顯見所謂基本工資理想數字是三萬元的說法，是多麼不切實際。

其實，依據央行的研究報告，台灣低薪的原因是勞動需求不足與勞動生產力沒有提高；而勞動需求不足與企業投資不振有關，勞動生產力未提升則牽涉少子化、勞動人口老化。因此，提高勞動生產力與產品附加價值，以及提振總需求，促進投資，才是提升薪資的正道。若是政府不此之圖，意欲強行要求企業加薪，或者制定法規予以限制，不但違反自由市場機制，且導致企業經營成本劇增，恐將引發裁員倒閉潮，甚至企業外移，反而增加勞工失業與薪資減少，「愛之適足以害之」，此之謂也。

事實上，訂定基本工資法以保障勞工生存之基本需求，亦無不可，只是這部法律如何將相關的經濟、生活指標參數納入，設計出嚴謹的、且適用於百工百業的計算公式，即是一大艱鉅的工程。然而，勞動部早已推動相關立法的前置工作，聽取與歸納各方意見，計畫今年提出「最低工資法」，因此大選綁公投來推動最低工資法顯然沒有必要。而在最低工資法出爐前，目前基本工資係由基本工資審議委員會每年討論決定，其調整的幅度或許無法滿足各方期待，但經過討論協商，顯然會比僵化的法條更可適用實際需求。但不可否認的，當前的政治氛圍已漸無法接受委員會的操作模式，最低工資法的制定成為政治正確的解決方案。

低薪是台灣長期存在的事實，也是結構性議題，解決之道沒有特效藥，朝野與勞資必須以務實、專業心態面對，而非操弄民粹式的對抗與仇恨。經濟議題本需執政者耐心打拚與勇氣承擔，如此才能不為一時的民粹激情所惑，不計較個人得失與毀譽，堅定地推動結構性改革。只有從政策面徹底解決勞動需求不足，有效提升勞動生產力，才能把台灣從低薪的泥淖中拉抬出來。