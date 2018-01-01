自由廣場》先疏通超額儲蓄 才能夠終結低薪

◎ 張溫波

總統蔡英文年終記者會上說，「我們要用五個方法，來終結青年低薪」。該五項方法分別為產業升級轉型、鼓勵企業加薪、最低工資立法、協助青年職訓及減輕年輕人生活負擔。綜合持平而言，該五項方法不無本末倒置的邏輯關係。

產業結構問題是總體經濟失衡所衍生的「果」，而不是「因」，但論者或高官倒果為因不乏其人。總體經濟失衡雖分為對內與對外失衡，但從事後來說，即為一體兩面的對等或恆等關係。失衡的量化單位是國內儲蓄遠超過投資的巨幅超額儲蓄（excess savings），其反面是對外經常收支順差，反映國內GDP資源未盡其用，經由輸出轉供國外使用，換回鉅額外幣。二○○五至二○一七年間，名目GDP每年增加率三．二％，低於超額儲蓄（四．三％），後者占前者比率從五．四％增至十四．二％，創全球罕見的嚴重現象。全期累計，超額儲蓄高達一九八一四九億元，等同從GDP流列脫隊，嚴重弱化當期經濟活力與後期潛力，經濟成長隨即明顯轉緩，導致失業率居高難下，薪資相應低化。

超額儲蓄愈見嚴重，主要係因財經政策不斷遭受扭曲。出口主力工業長期享受減免稅、水電費、科技專案等優惠措施，年達一千餘億元；又每年超量使用中間材料，排放污染水、氣，造成公害，未充分內生化，也逾千億元。該二項不公不義的基本鉅額利潤，全民買單，情何以堪！且全體工業生產增值比率僅為廿五．四％（製造業廿四．八％），遠較美、日、南韓等國卅四％至卅八％為低，何來競爭力相對優勢，薪資必然低化。

當前薪資低化，並非僅限於年輕人，全部受僱人員亦復如斯。解決之正途，正本必先清源，「源」既已清晰，「本」就是加強研發創新創意，並落實商業化，加速提升生產增值比。同時，積極優化投資環境，導引超額儲蓄轉入投資行列，加強扶植低能源、低污染、高增值、高就業的生產方式或「輕量」型新興工業。如此，低薪問題才能迎刃而解，開創新經濟局面。

（作者曾任台大教授，經建會處長退休）