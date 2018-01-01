自由廣場》也談「當高工生薪水打敗文科大學生」

◎ 季節

上月廿九日有讀者投書回應「當高工生薪水打敗文科大學生」，個人也深有感觸，這樣的情況若不能改善，持續下去不利國家進步。

雖然乍聽「勞工的薪水由他能為老闆賺多少錢決定」這句話很合理，而文科生除了法律或商科畢業者外，專業知識再好，多半比較不容易直接幫老闆賺到更多錢，因而拿到的薪水普遍比理科生低，然而文科生的價值，有時並非帳面上的薪水可以直接轉換出來的。

試問：立委或議員的法案助理重不重要？立委或議員本身時間有限，很難對法律、國際關係、環保、勞權、教育、乃至各種民生議題都有非常高的了解掌握，是否能提出好的法案，取決於法案助理的專業。然而礙於公費助理預算有限，一位議員一個月才廿四萬，卻可能需要分配給六到八位助理，一人頂多分到三至四萬元，這樣的薪水，如果不用養家一個人過還夠，但有了小孩後夠嗎？如果我們不能改善這些人低薪或長期無法加薪的困境，那麼很難吸引優秀人才，做了也待不久。任何行業，都會受到政府政策影響，我們給這些實質上幫助立法者提出政策的人低薪，結果所有人都將受害。

又好比新聞媒體，儘管如今不少國人對之鄙夷，然而優秀的媒體人可以發掘內幕、揭露弊案，甚至幫助讀者補充知識了解新知。同樣一個議題，不同人來寫，中文文筆、專業知識程度、邏輯推論過程、資訊蒐集能力的不同，都將導致作品優劣程度顯著有別。然而網路發達資訊取得容易的當代，媒體普遍虧錢，於是造成媒體工作者也普遍低薪，如果這樣的情況不能解決，同樣不利人才投入或久留。但如果能長留下來的媒體工作者都是次一等的人，那民眾知的權利又由誰來捍衛呢？

法案助理和媒體工作者的產出，都很難直接換成金錢收益，然而就跟哲學、中文、歷史一樣，好的哲學人，可以思考更周延；好中文可以溝通更快速更精準；好歷史可以學習教訓避免重複犯錯，但這些都很難像寫程式或醫學直接轉化為老闆可以看到的收益，然而如果我們的雇主都不重視這樣的能力，將使優秀人才不敢安心投入這些領域，長久下來恐對國家社會發展造成不良影響。

（作者為國民黨黃復興黨部委員，台大政治所碩士）