自由廣場》年度台片鐵三角最後一擊：衝組

◎ 高志仁

看現任立委林昶佐當選前演出的電影《衝組》，政治指涉滿滿，獨派語彙處處，重金屬搖滾黑死腔海海，國族打造慾望充塞其間，各種台灣元素衝勁十足，然而整體結構則相對平衡沉穩，相較於當紅韓片《與神同行》人間地府歷險記，特效畫面雖然沒那麼澎湃炫目，但與阿德同行，台南後壁土狗勇闖台北天龍國的故事，台灣的中國城無論南北不也和地府傳說一樣的偉岸闊氣！

本片閃靈樂團全員一身戲胞上陣，男主角阿德敢唱敢衝，飾演家鄉女友阿珍的是《通靈少女》原作短片《神算》女主角余佩真，二○一四年台北電影獎最佳短片的最佳新演員得主；飾演帶阿德進樂團的曉涵是《當愛來的時候》女主角李亦捷，二○一○年金馬獎最佳劇情片的最佳新演員提名；配角群和主角表現一樣優異到位，大致已底定本片戲劇品質。

《衝組》電影是令人驚艷的音樂片作品，和《大佛普拉斯》、《血觀音》適足做為反映台灣政壇的年度台片鐵三角：《血觀音》配樂包括片尾曲《滿樹翠碧》結合南管旋律和交響樂等東西方元素，直指中華文化的虛偽狡詐；《大佛普拉斯》配樂包括片尾曲《有無》化為一個搶戲的角色，進一步質疑台灣的中華政權存在合理性；《衝組》則呈現威脅台灣存續的對岸中華（中國）對立項，侵害台灣國族形塑的內外因素圖像於此完足。

就此脈絡而言，台語演出自然純熟的《衝組》，承續鄭文堂導演立意重拾「過去屬於台灣人獨有的台語片」的二○一○年《眼淚》，以及二○一五年推出的《菜鳥》，堪稱台灣民主運動主題電影里程碑，故事主軸較《血觀音》及其導演楊雅喆前作呈現野百合學運的二○一○年作品《男朋友．女朋友》顯得明白直接許多，對台灣的「中國城」和「兩岸和平協議」的賣台疑慮，是毫不迂迴掩飾的。

做為台灣新世代衝撞體制的太陽花學運代表作品，《衝組》的喜劇形式和漫畫影像色彩，包裝的是深沉的台灣國族信念和一再受挫的民主運動目標的悲愴本質，其流暢的台灣精神熱血標竿，相信是跨年之際在《與神同行》和《野蠻遊戲：瘋狂叢林》等奇幻外片之外，台灣觀眾另一個關於國族意識洗禮的美麗奇幻的選擇。

（作者為「一中不合作」部落格版主，http://kotsijin.blogspot.tw/）