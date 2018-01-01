自由廣場》（澄社評論）穿越五千年的台灣南向

◎ 江文瑜

想像這樣一幅畫面：一群擁有高度航海技術的原住民，循著星象與海浪的指引，到達另一個海島，隨著時光推進，另個啟航再度開始，這樣周而復始地，橫跨了太平洋海域，足跡遍布浪頭所及的各種島嶼。這不是神話，而是真實存在的歷史，我們的祖先─台灣的原住民，在語言學、人類學、考古學等科學證據下，被指出極可能是全世界南島語族的發源地。近日台大鐘國芳教授團隊之構樹研究，更指向台灣的構樹是雌雄異株，而其他太平洋島嶼發現的構樹僅是單一性別，並以根部扦插種植，因此構樹應該是隨著台灣南島語族的遷徙擴散出去。這個研究再度為台灣是南島語族的發源地增加一個有力的證據。

如果台灣是全世界南島語族的發源地，我們好奇著，這對台灣的主體建構可以有什麼樣的概念上的「框架翻轉」。答案在於我們可以勇敢賦予台灣為「海洋中心」的地位，而非「大陸邊陲」，進而重寫台灣歷史。

過去國民黨的史觀將一九四九年前的台灣歷史斷裂，台灣成了歷史失憶的國度。過去數十年來，重新建構台灣歷史的呼聲從未斷過。近幾年來，十六世紀之後的各種台灣歷史逐漸被掀開與討論。但我們仍須往前推一步，也就是整個翻轉過去被過度虛構的「漢人／華人」單一論述，轉而重新思考，這個島嶼其實在遠古時代就已經住著擁有高度航海技術的原住民。從五千年前至近代歐洲人到台灣的這段歷史重新挖掘與加入台灣觀點，將可把台灣歷史的座標延伸至與其他古文明一樣久遠，唯有如此，台灣的歷史才可從長久的僵化陸地思考，轉移至擁抱海洋。

重寫島嶼中心的海洋史觀，更能讓小英政府的「南向政策」築起堅固的立論基礎，因為「南向」不應只從商業思考，更應該是擁抱南島語族文化與全新出發的歷史延伸。小英政府應透過政府力量與民間各種管道的合作，藉由南島語族史觀，建構福爾摩沙島嶼論述，並延展至文化與教育政策，因為早在超過五千年前，台灣的祖先就已經聰明地、勇敢地「南向」，在波瀾壯闊的海上，寫下屬於我們的獨特歷史！

（作者為台灣大學語言學研究所教授）