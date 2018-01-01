自由共和國》林修民／ 誰才是低薪過勞的兇手?

林修民／東吳企管兼任講師

前兩個禮拜舉辦了二○一七年台北馬拉松，剛好筆者有參加，也同時參加了十七年的柏林馬拉松，兩者都是屬於終端消費者的活動，但報名費卻相差甚多。柏林馬拉松報名費一○八歐元（合台幣約四千元左右），台北馬卻只要一五○○元，台灣的物價與服務水準讓來台參與活動的國外友人無不嘖嘖稱奇。再比較其他海外賽事，紐約馬費用三五八美元、倫敦馬也要八十英鎊，皆遠遠大於台北馬拉松，或許有人會認為上述都是世界六大賽，與台北馬相較立足點不平等，事實上正因為其知名度，吸引了比台北馬更多國際知名企業的行銷贊助。

雖然沒有這麼多國際知名企業的贊助，但台北馬，甚至擴大到全台馬拉松提供給跑者的物資與服務，完全不比上述世界六大賽遜色，柏林馬完賽只有完賽獎牌一枚與賽後麵包，而台北馬除了上述以外，還包含了兩件運動紀念上衣（賽前與完賽紀念用）、完賽大毛巾、運動飲料，甚至還有便當。而舉辦馬拉松賽事活動絕對不是只有上述物資而已，軟體人力服務更是重點，從事前宣傳、醫療、沿路的裁判、交管，甚至賽事當天的場地裝潢、接待貴賓、記者等等，皆需要大量的人力支援。台北馬拉松甚至整個台灣的賽事，只靠著台幣一五○○左右的費用，扣掉那豐富的物資，到底剩下多少資源可以做為人力費用？套句賴院長所說的，的確是在做公德。

而這麼低廉的報名費用，又有這麼澎湃的物資，在國外友人眼中簡直不可思議的舉辦能力，或許我們會很得意自己的國家舉辦活動便宜又大碗，但另一方面卻也反映了台灣的物價之低與服務不值錢，而正是台灣過勞與血汗工作所帶來的成果。這現象不只存在於台灣的運動賽事，事實上這情況遍及台灣各行各業。以台灣的會議和展覽行業為例，也可以證明台灣專業服務不值錢，台灣人只能靠著過勞，加更多的班來賺更多的錢。世界前三大展的台北國際電腦展，每個標準攤位費用五萬五五○○元，而西班牙巴塞隆納的世界行動通訊大會ＭＷＣ一個標準攤位要一萬歐元左右，同是全球資通訊產品展示的重地，國外卻是台灣價錢的六倍以上；不只資通訊產業如此，如果拿另一個台灣之光的自行車產業，歐洲的Eurobike展覽費用，也是我們台北國際自行車展的六倍以上。

雖然只有人家六分之一不到的參展費用，但展覽內容的服務卻一樣不輸人，一字排開產學合作的展覽系所的實習生，擺出親切的笑容快速引導國外買主路線並解決他們的需要，雖然這的確是件好事，可以讓學生提早接觸業界實務，但付出勞務沒有得到收入或是不成比例的收入，難道不是助長低薪過勞的乾柴？而周邊其他支援行業的過勞更不在話下，開展前進場幾天幾夜不睡覺的裝潢業者與貨運物流業者，或是國外參展十多天廿四小時待命的旅行社導遊，在壓到最低的參展費用下，又何德何能敢提高自己的費用？循環影響之下，更助長了台灣低薪過勞的大火。

如果不甘於低薪過勞，要調漲費用，又會發生什麼事？台北馬拉松的主辦單位是台北市政府，台北國際自行車展的主辦單位是外貿協會與台灣區自行車輸出公會，這些都不是以營利為目標的單位，並沒有漲價要圖利私人口袋的問題，而這些單位敢漲價嗎？價錢已經凍漲幾年了？我們是不是該想想當在指責資方才是低薪過勞主因的同時，到處比價看看哪裡有便宜的便當？哪裡有跳樓大拍賣？看到人家滷肉飯漲價就不分青紅皂白義憤填膺要抵制，才是真正助長低薪過勞大火的燃料？