自由共和國》張耀文／「考完後招」制度解決亂象

張耀文／台大副教務長、電機系特聘教授

大學考招問題亂象紛呈，受到媒體廣泛關注。目前已有四項嚴重問題浮現：高三學習不完整、賭博式分發志願、申請甄試衝堂和未來的考招制度與一○八課綱脫節。這些問題造成教學現場混亂，教師無所適從；學生不只學習不完整，混亂的制度徒增心理壓力。這些問題無解嗎？非也。解決方法複雜難懂嗎？非也。只要採用「考完後招」和「一次分發」的制度，配合「多元同步最優入學方案」，這四大亂象皆可迎刃而解。

現行的「考招考招」，係指依照一、考試，二、招生分發，三、考試，四、招生分發等程序進行的考招制度。這個制度最為人詬病之處在於，它會讓高三生學習不完整，同時令教學現場陷入混亂。學測於高三寒假舉行，高三上學生無心於非考試範圍的課程學習；高三下申請放榜後，眾多就讀學系確定者無心上課，干擾課堂的學習氣氛，很多指考生只好選擇到補習班作考前衝刺。此外，「考招考招」亦逼使考生在投入指考前，必須作不合理的賭博猜測，放棄申請的錄取結果。這種做法令學生承擔了巨大的壓力，同時可能造成難以回復的重大失誤。每年有高比率的考生不滿意申請結果，大膽放棄申請錄取而投入指考，即使是高教龍頭台灣大學，在一○六年也有約十二％申請錄取生放棄；此高比率申請錄取回流至指考，顯示當今申請入學的不穩定性和考招雙方人力時間資源的浪費，而部分學生也因此產生後續學習問題。

最近輿論吵得沸沸揚揚的甄試衝堂問題，也是「考招考招」制度無解的弊病。由於申請甄試時間卡在申請入學和七月指考間，造成可供甄試的時間受限；若如現況於五月之前進行，會干擾高三生的學習，也讓教學現場混亂；但若將甄試延至五月中旬後啟動，則在指考前勢必壓縮申請甄試作業時間，造成日益嚴重的甄試衝堂，同時學生不只沒有足夠時間決定是否放棄申請結果，也沒有充裕時間應付指考。而未來在一○八課綱實施後，為因應第一階段考科（Ｘ考科） 鑑別度降低而增加篩選倍率後，通過申請篩選參加甄試的學生也會同步增加，這種做法只會讓甄試衝堂問題更為嚴重。

一○八課綱實施後，若繼續採用「考招考招」制度，在高三寒假進行的Ｘ考科筆試範圍為二十學分的國文和十八個學分的英文，數學原規劃為比現在數乙還簡單的八 個學分必修內容，而自然更僅能對物理、化學、生物和地球科學四科各兩個學分的基本素養內容作評量，所以想讀電機和物理等系的學生，其最佳的準備策略則是加強較具鑑別率的國文和英文。這種制度無法讓這些學生花更多的時間學習未來需要具備的知識，反而與原本適性揚才的政策目的南轅北轍。

這個問題的根本，在於主事者並未尊重學生的學習權益。只要將學生的完整學習當作第一要件，尊重高中端課程安排的時程，並根據其多元的學習表現和評量成績，再啟動多軌的大學招生分發程序，這四大問題就能大為紓緩。這種全部考完後再作分發的制度，即為「考完後招」制度。此外，若搭配 「多元同步最優入學方案」──根據學生的多元評量成績和其多軌管道的志願序，同步分發至其有資格錄取的第一志願──也能降低學生的申請壓力，讓他們更能專注在學業上。

「考完後招」制度對此四大問題皆能有效解決：由於招生是在考試之後舉辦，申請入學作業時間的彈性就會大幅增加，此衝堂的問題也得以舒緩；同時也不需要強迫考生進行賭博式猜測，或盲目放棄申請錄取結果來投入指考。

搭配了「多元同步最優入學方案」，能保證考生錄取至有資格的第一志願， 對各招生學系而言，也可以降低各管道錄取放棄所造成的人力時間資源浪費，更可確保生員的穩定度。這套制度實務上早已成功應用於現行國內實習醫生分配的ＰＧＹ選配法。在衛福部採用ＰＧＹ選配法前，各醫院實習醫生的分配亂象叢生，實習醫生分配無法穩定。使用這套方案後，不只可以確保分發的公正性、防止人為操縱，更可消除考生的賭博猜測。這種做法兼具了過去聯考時期的公平機制和當代教育的多元選才等優點，應是對考生和所有學校最佳的分發方式。

在處理與課綱脫節問題上，「考完後招」與「多元同步最優入學方案」的結合更能符合教育部楬櫫之ＰＧＹ課綱精神和考招原則：「多管道和多資料參採方式，鼓勵跨領域和多元選修，重視學習歷程，以激勵學生適性發展」—由於學生是在學習就位後再作評量，不只解決了Ｘ考科與課綱規劃的學習進度無法連動的問題，輔以多元的學習歷程資料作申請入學選才，與課綱脫節問題即可迎刃而解。

這套制度是新奇的構想嗎？非也。「考完後招」制度係為一○三年十一月二十八日教育部為因應新課綱所公布的第三個原則，至今仍高掛教育部網頁，且為一○五年十一月中旬前教育部考招會議和大考中心公聽會主張的制度。但為何會被翻轉成現況微調、弊端叢生的「考招考招」制度呢？

本屆招聯會主事者無視教育部「考完後招」原則，教育部二十三次考招會議與大考中心四次公聽會八十三．八％與會者支持的「考完後招」和七十六．三％同意的「一次分發」制度，於去年十二月提案並於今年二月以非程序正義的方式，違反招聯會近二十年運作的常軌，沒有經過教務長工作會議的討論，且不理會台大正式的行文要求開會討論，以招聯會首次的通訊投票強行通過其所謂的○二二三「考招考招」方案，激起史上首次二五二所高中校長／教務主任反彈抗議此方案的事件。比起制度引發的諸多弊端，這種忽略學子權益，蔑視程序正義的心態，更加令人心寒。

考招制度的討論和推動要有程序正義，而其設計和施行要與課綱連動。考招問題解決之道在於把每個考生都當成是自己的孩子，本諸良心和專業。程序不正義是良心問題，而與課綱脫節則是專業問題。為了我們高中生的完整學習、多元適性發展和保障學生權益等等考量下，我們應該以嚴謹可行的方法勇敢改革，推動公平合理的考招制度，提升台灣未來的競爭力。

（當今大學考招的關鍵問題與建議之二）