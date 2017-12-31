自由廣場》國民黨白養了附隨組織

◎ 愚工

婦聯會與救國團都是時空背景下的產物，在黨國不分的年代接受黨國的庇蔭，接受當年「視為正當」的資助，承擔政治任務，扮演公益與慈善的角色，為黨國充當「形象」代言人，這是婦聯會與救國團的宿命。就如黑道的子女，不必否認你跟父母的血緣關係，不必否認你是喝「黑錢奶水」長大的，只要你不繼續當黑道，甚至為社會公益而奮鬥，你的存在就應受到保護，你的奮鬥就應受到肯定。

婦聯會與救國團這些眾所周知的國民黨附隨組織，比較令人非議的是，他們否定其出身，他們否定自己與黨國這個「父母」的關係，他們否認自己是喝「黑錢奶水」長大的，只強調自己如何做了很多公益與慈善的事。試問沒有黨國這個「父母」提供你「黑錢奶水」，你有能力與機緣做這些你口中的公益與慈善的事嗎？飲水思源，沒有一顆思源的心，又怎能讓人相信你有一顆真的想從事公益與慈善的心呢？

婦聯會與救國團應坦然面對自己的黑材料，該還給人民的還給人民，保留你自己努力賺來的錢，哪怕這些錢是用最原始的黑錢賺來的，其實人民都不會計較，人民計較的是你否定自己與黨國這個「父母」的關係，否認自己是喝「黑錢奶水」長大的事實。人民計較的是你沒有一顆思源的心，昧著良心想證明你媽不是你媽！

（作者從商）

◎ 陳和文

婦聯會爭議終於落幕，但與婦聯會相同性質，始終被視為國民黨附隨組織的救國團，還要繼續掙扎、作困獸之鬥嗎？正義轉型還要遙遙無期嗎？

救國團自主張應正義轉型的前理事長白秀雄請辭後，改革更棘手，內部保守勢力與婦聯會原掌權者不相上下，想要和和氣氣、平平順順的講理溝通，恐怕只會延宕改革時程，甚至重蹈婦聯會原來不理不睬或拖延戰術的覆轍。

特別時機，就應用特別手段，如果確認救國團應歸屬國家所有，蔡政府應拿出魄力比照辦理，限期協調解決，若繼續頑抗，就命令撤換理事長，重新改選，讓識大體的人出來，才能徹底改革。

（作者為公務員）