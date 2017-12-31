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自由廣場》外資股匯兩頭賺

2017-12-31 06:00

◎ 李明良

依台灣銀行牌告匯率，去年底一美元兌換台幣三十二．三元，今年十二月二十九日封關日則兌二十九．八一元，升值七．七％，這是四年來新高。換言之，台灣外銷廠商在今年封關前接單結匯的及手握美元存款的民眾，都產生了匯兌損失。而外資在封關日前，匯入台灣買股、買匯的每一塊美金外匯，則都產生了匯兌收益。

日前，金管會公布十一月壽險業匯損就近一六○億元，累積到今年十一月壽險業全年匯損恐破一七○○億元。若再加上以美元計價的各類型基金資產、民眾龐大的美元存款及以外銷為導向的生產事業，因今年來台幣幾乎不回頭的升值，所造成已實現及未實現的匯兌損失，將是筆難以估算的天文數字！

依央行公布的台灣外匯存底，截至十一月底為四五○四億美元，其中外資持有的國內股票、債券，連同台幣存款餘額已突破四千億美元，佔外匯存底九十％，金額及比重同步續創歷史新高。而這波台幣升到四年來的新高二十九．八一元，也讓外資擁有潛在巨額匯兌收益，堪稱是台灣匯市大贏家。

台股今年以一○六四二點封關，相較去年底的九二五三點，漲了十五％。依台灣證券交易所統計，台股市值從去年的二十七兆元來到三十一兆元，也增加四兆元、十四．五％。這四兆元中，單就台積電外資近八成的持股就佔二十四．五％、九八○○億元，若再加上傳產、金控及其他科技等各類型持股，這增加四兆元的市值，有一半以上都被外資賺走了，外資在台股也是大贏家。

面對即將結束的二○一七年，股市漲了十五％，台幣升值了七．七％，外資在台股、匯市兩頭賺，是最大贏家，而手握美元存款的民眾及外銷產業卻心在滴血！

（作者為民營企業退職勞工）

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