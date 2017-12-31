自由廣場》外勞本勞薪資脫鉤很合理

◎ 許啟森

外勞薪資必須與本國勞工脫鉤，其理由是：

第一、本國人和外籍人士對國家的認同力不同，認同力是無價的，本國人自當有更好的待遇才能留住人才。台灣因國家定位不明，導致國民對國家的認同力偏低，許多僑生畢業後在台工作並不想拿台灣身分證。而年輕人如果對國家沒有使命感，好的人才往外流，造成企業無法創新成長的惡性循環。

第二、外勞屬短期工作，而薪資和年資是相關的，資深員工的經驗當然值得領更高的薪資，甚至有些企業簽約年限愈久享有更好的福利。

第三、對於外勞的權益及照顧，我們對外勞不夠友善嗎？可以看到的是外勞一下飛機就享有健保，而本國小孩是自出生即需繳健保費的。台灣醫療也是友善的，我曾有位外勞患者住院三個月，家屬因經濟關係無法來台灣照顧，這三個月完全由醫院護理師照料生活，當然也是健保支付醫藥費。

第四、台灣人自小即要盡的國民義務，如當兵、國民教育等，無數的考試壓力，也是一種改變不了的台灣文化。所盡的義務不同，所享的待遇自然不同。美國川普總統不也美國優先嗎？

部分人士擔心外勞薪資脫鉤會使企業進用更多外勞，這是可以透過法令解決的，現在就有的實際案例就是長照護理機構的外勞人力必須在規範的範圍內。而牽涉更廣的是否涉及違反「聯合國人權公約」、勞基法勞權平等原則等，甚至會影響我國對外簽署ＦＴＡ，就需相關部會再進行評估，以取得平衡。

（作者為醫師）