自由廣場》健康衛生的轉型正義

◎ 李武波

對政治不公、司法不法的政治受難者，「促進轉型正義條例」將予以平反。但，遺憾的是，對空污公害的受害人，尤其是肺癌病人，剛通過的「空氣污染防制法」的修法，卻仍然未見如何處置。

其實，當世界衛生組織（ＷＨＯ）在二○一三年宣布「空污是第一類致癌物」，並直指肺癌時，空污防制就不應再把空污性肺癌視而不見，也不可以再視為「只是病人」，而應同時視為「也是空污受害人」，須予受害人對等應有的處置，這才符合二○一六年ＷＨＯ「生命呼吸運動─清潔空氣，健康未來」的精神。在此運動的「行動路線圖」中，ＷＨＯ對「促進健康公平、人權、性別以及社會決定性因子」的核心目標，提出三個主要工作方向：將一、促進（空污和健康─作者依原文前後意加註）分類數據的分析和衛生不公平的監測；二、納入世衛組織中運作；三、以國家層級提供支持─這簡直就是「促進轉型正義條例」的健康衛生版。

在二○一七年的報告中，ＷＨＯ更進一步明確指出，肺癌死亡人數的空污負擔率已高達驚心悚人的四十二％（室外和室內空污各佔二十五％和十七％）。因此，本於社會責任的台灣醫界，強烈呼籲政府重視這個事實：縱使空污防制沒有加害人，但一定會有受害人，尤其是空污性肺癌病人─不僅是病人，更是空污公害的受害人；政府應主動、負責任地給予這些病人／受害人，符合國家、社會健康公義的關懷和處置。

所以，不待環保署，國民健康最後守護者的衛福部及其健保署，明年將推出肺癌篩檢的政策決定是值得令人讚賞，而台灣肺癌學會「了解空污與肺癌的關聯性」的研議，更是需要鼓勵的（貴報二○一七、十二、二十九版）。建議方案推動要站在「公害空污性肺癌病人／受害人」的立場，跳脫傳統「經濟效益評估」的研究思維；畢竟，目前研究的對象僅侷限在「肺癌高危險群」，不是ＷＨＯ所說「健康公平、衛生不公平」的「空污性肺癌病人」，更不是台灣醫界所說的「空污公害受害人」。而這些人應包括：一、死亡者（呈現在衛福部的肺癌死亡率）；二、存活者（健保署的肺癌就診率）；三、新罹癌者（健保署的肺癌發生率）；四、「已遭空污而已檢未罹癌，需繼續追蹤診查者」；五、「已遭空污而尚未受檢，需繼續追蹤診查者」；六、「空污性肺癌高危險者」。

（作者為醫師、彰化縣醫療界聯盟監事）