自由廣場》製造業回流才能實現小英夢想

◎ 林進國

基本薪資三萬或更多的薪資不但是蔡總統的夢想，也是每位受薪的上班族的期待，其實依現狀而言，只要是具有一定技術的工作者，月薪加上勞健保與退休提撥大多超過三萬元。薪資凍漲，原因就是過去廿餘年，中國的磁吸效應，台灣流失太多的製造業，具有生產力與技術價值的工作大量消失，取而代之的是不需太多技能的內需型的服務業。現在政府要解決首要問題就是，用盡全力吸引海外的台商將其十分之一高附加價值的產品回台生產，如此薪資、少子化、老齡化等問題多可得到有感改善。

具體辦法包括：一、鼓勵台灣產業增加投資，政府除現行產業創新條例之外，應恢復企業設備投資抵減政策。二、採只租不售之方式防止工業土地炒作，政府應增加公有土地與廠辦之供應，以較優惠的價格，吸引產業回流投資並提供產業更容易取得土地與廠房。三、解決新興之工業區缺工問題，政府可提高外勞與本勞比例為七十五：二十五。四、外勞引進自由化，薪資與本勞脫鉤，政府應讓企業在法定比例上自世界各地引進其所需的勞工，其薪資待遇由企業與受僱者雙方談妥即可，最低工資適用的對象為台灣本國勞工。五、適才適用的教育政策，文科與技職並重分流，政府應鼓勵公部門及企業與學校合作設立專班，如政府部門與企業可設文科人才行政企管專班，製造業可設技職專班。

（作者為科技公司經理）