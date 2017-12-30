自由廣場》區域發展再平衡

◎ 陳啟濃

行政院長賴清德宣布研議行政區重劃，並提出「財政收支劃分法」修法版本，地方首長多表示支持。賴清德提出的大方向，基本上非常符合台灣在未來發展上的需要，區域要均衡與共好，整體台灣的美好願景，才有可能實現。

尤其是六都出現後，造成了磁吸效應，貧窮的縣市，經費更困難，人口少得更快，出現二等國民、甚至三等國民的現象。目前的區域劃分，六都的人口雖然多，但其他縣市的面積大，地方政府在治理上要花費的開銷，其實也不比六都少，卻因經費的限制，非六都的縣市人民，在教育、交通、社福、醫療與文化各方面所受到的照顧，很明顯的少很多。

有機會到台中市區逛街，一大早公園就看得到清潔人員在打掃，甚至平時公園的園藝也有專人負責。而在南投山區的公園，一大早卻只看到退休的老師，大清早在公園掃街孤單的身影。都會區清潔工作經費花不完，鄉下地方連感謝義工的尾牙宴，恐怕經費都編不出來，這就是城鄉差距。

常聽到市區的校長分享，他們的家長會經費龐大，動輒數百萬，對學校校務發展上的需要，無限量提供；甚至為數眾多的貴婦級義工媽媽，擔任學校交通導護、閱讀媽媽。鄉下學校減班後，人力減少，經費也越來越少，家長經濟普遍不佳，沒錢沒閒，家長會經營困難，更不容易找到有錢又有時間的家長，擔任義務工作。

台灣夢幻型的區域劃分，應該是分為「北北基區」、「桃竹苗區」、「中彰投區」、「雲嘉南區」、「高屏區」、「宜花東」加上「外島區」共七區就搞定。期待賴清德對台灣的未來要有使命感，克服政黨阻力，以及目前各縣市政治人物的既得利益，必要時可由縣市發動公投，早日讓台灣區域均衡發展，共存與共好。

（作者為水里國中校長）