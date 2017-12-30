自由廣場》空污嚴重 汽車開往何方？

◎ 呂錫民

根據統計，台灣空污源來自汽、機車排放廢氣，占比高達卅六％，目前世界各國的具體作法為推廣非燃油車輛，例如，電動車與天然氣車。

根據IEA二○一七年六月報告，全球電動車在二○一六年已經超過二百萬台，比二○一五年成長六十％。二○一六年中國領先全球電動車市場，估全球占比在四十％以上，是美國銷售量的兩倍以上。

二○一六年中國，電動二輪車超過二億輛，電動汽車超過卅萬輛，電動汽車電動化領先全球。中國、歐洲、美國三大市場占全球電動汽車銷售總額約九十％以上。挪威電動汽車二○一六年的市場占比為廿九％、達到全球最高水平，其次是荷蘭六．五％，瑞典三．四％。

根據IEA/ETP 2017，到本世紀末為了將溫度上升減至攝氏兩度以下，二○四○年，全世界電動車數量將達六億輛。

緣此，全球加速進入電動車時代，根據彭博新能源財經研究機構（BNEF）統計，二○二五年計畫停售燃油車的國家有挪威，二○三○年則有中國、德國、印度、芬蘭、荷蘭，二○三五年則擴大到整個歐盟，最後到二○四○年，甚至美國、法國、英國也將停售燃油車。

在此強烈趨勢下，環保署於今（二○一七）年十二月宣布台灣運輸車輛電動化時程：公務車輛二○三○年、機車二○三五年、所有汽車二○四○年。

除了電動車之外，另一項防制空污的車輛為天然氣車。天然氣的主要成分為甲烷，甲烷是最簡單的烷烴，只有一個碳原子，因此沒有所謂的碳-碳鍵，如此簡單化學結構使其成為一種先天上的清潔燃料。天然氣具有立即可用性，不必像汽油與柴油需要複雜的石油提煉過程，相對於傳統燃料，成本較低，並且天然氣可適用於常規汽柴油引擎，不須額外加工與改造。最後，天然氣普遍蘊藏於世界各地，在供應與價格上比石油穩定，此亦有利於國家能源安全之鞏固。

（作者為工研院能環所退休研究員）