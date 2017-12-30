自由廣場》愛心被吃倒了?

◎ 陳玠甫

日前媒體報導，某家愛心待用餐麵館，被吃倒了！

麵館主要的收益是來自於平常的經營，待用餐只是「附加」的服務，且一般捐贈待用餐是以同樣的價格購買，麵館有一定的利潤，待用餐賣越多，麵館的收入越多。

且既然名為待用餐，就是依民眾購買待用餐的「數量」，給民眾「等數量」待用餐食用。因此，麵館被待用餐「吃倒」的形容，是媒體在提醒一般民眾不要濫用了愛心。讓愛心資源用在最需要的地方。

幾年前待用餐概念剛興起時，某家媒體就有訪問過我對待用餐的看法，當時我回答待用餐應建立一個機制，讓待用餐店和服務對象有一定的規範，如此才能在台灣長久推動。

對於待用餐，我的建議如下。一、待用餐店充分揭露民眾的捐贈資訊。二、待用餐店結合社福組織。三、社福組織評估待用餐店的食品安全和食品內容。四、社福組織評估服務對象是否適合該食品和所在位置的就近性。五、待用餐店依每月收到的待用餐數量，請社福組織印製與發送相等數量的待用餐券。六、社福組織發給服務對象待用餐券，至待用餐店換取食物。七、社福單位統計兌換情形，作為服務對象續發待用餐券的依據。八、由社福團體定期在待用餐店公布媒合狀況作為徵信。

去年台灣食物銀行聯合會連結了社區的社福組織與其鄰近的量販店、超商和餐廳的生鮮續食，讓服務對象從傳統的食物救助的乾糧型態進階到生鮮，我們期待未來每個餐飲店都可以推動待用餐的概念，讓社福團體的服務對象在餐食的選擇上有更多元的服務。

（作者為台灣食物銀行聯合會秘書長）