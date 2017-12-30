自由廣場》司改玩真的還是玩假的

◎ 莊勝榮

歷任司法院長一上台，第一句話一定是，我們要大刀闊斧改革司法，結果呢？至今沒有一個院長改革司法，反而院長被改革掉了，歷任院長死的死，中風的中風，卸任的卸任，哪個院長令民眾留下懷念的政績？好像沒什麼印象，這是大家的印象。

套一句美國前總統柯林頓所講，用人失當，用的人要負責。看看這些被用的人，就知道誰該負責司改失敗的責任了。林洋港所學是政治，其經驗也是政治，在審判實務及檢察事務上，經驗掛零，卻坐上司法院長大位，卸任時大家只記得一句話，司法的貞潔不容懷疑。可惜大多數人當時還在懷疑。

接任的施啟揚雖是學者出身，文質彬彬，但也無實務經驗，無法號召司法英雄改革司法。再來的翁岳生，年輕時四十幾歲就當大法官，阿扁重用他的老師，可惜，同樣欠缺司法實務，無法撼動司法衰竭症。接續的雙賴，賴英照同樣沒有實務經驗，在許多法官貪污案下，不得不下台。賴浩敏雖有實務經驗，但欠缺子弟兵，沒辦法像倚天屠龍記的張無忌，號令天下，空留遺憾。

現在的司法院長許宗力也是學者出身，沒有子弟兵及實務經驗，加上大法官當八年，若從寬解釋也要隔八年，他只隔四年多的違憲爭議，如何號令司法人員改革司法，答案已昭然若揭了。

歷任總統都想改革司法，為何終究被司法改革了？很簡單，總統想控制司法，偏偏司法有獨立性的本質，越想控制，越像脫韁野馬，控制不了反遭踩踏。台灣的歷任司法院長，沒有一個是有改革熱忱的法官出身，這完全背離專業。要改革司法就從司法院長改革起，為何不任命有法官背景或實務經驗，又擁有子弟兵，且法學造詣佳的人擔任改革的司法院長？全民都在問，司改是玩真的還是玩假的，當事人拒絕被玩，司法也拒絕被玩。

（作者為律師）