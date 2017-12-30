自由廣場》經濟奇蹟後遺症

◎ 陳茂雄

「一例一休」的修法引起劇烈的抗爭，在十一月份閃辭的前勞動部次長廖蕙芳於二十九日在臉書表示，一例一休的修法明顯給資方彈性。

的確如此，「一例一休」法案訂了立刻就修，讓人覺得立法過於粗糙，事實上當初「一例一休」不得不訂，目前也不得不修。有這種困擾，是經濟奇蹟年代所留下來的後遺症。

「一例一休」法案在訂定期間，執政黨面對勞團、中國國民黨、時代力量等大軍壓境，這三股勢力要的是更嚴苛的「兩例」，當時八百萬勞工相信勞團的主張必定有利於他們，執政黨面對這些勢力不得不讓步，最後採取折衷的「一例一休」，只是這個折衷法案在野黨並不滿意，通過法案時還有立委哽咽。

「一例一休」法案討論時，幾乎全民都認定中國國民黨、時代力量、勞團的主張有利於勞方，執政黨則為資方考量，面對龐大的壓力，執政者不得不讓步。可是在實施之後，不只資方跳腳，連消費者及勞工也罵，出現三輸，才給執政黨修法的力量。

站在勞工立場，當然希望減少工時、增加工資。在野黨不必承擔任何責任，會配合勞工的立場，以爭取勞工的支持，而執政黨卻要負起經濟成敗的責任。未實施「一例一休」以前，就有很多產業外移，代表台灣的投資環境不如他國，若實施「一例一休」，投資環境更不如前，因而不得不修法。大家都已嘗試過「一例一休」的優劣，修法的阻力就減少了很多，雖然還是有很多人抗爭，然而不出聲者卻有很多人贊同。

值得探討的有很多先進國家勞動市場的條件不如台灣，他們可以留得住產業，台灣為何不能？其原因是台灣的產業界被慣壞了，蔣經國年代出現經濟奇蹟，不是產業界高明，而是受到獨裁政權的保護，造成產業界在技術層面的競爭力沒有提升。

蔣經國年代是以壓迫勞工、犧牲環保、壓榨消費者的手段來養育產業界，如當年好幾天工資才能買一斗米（目前是一天工資可以買好幾斗米），產業界所用的油、電、水比成本便宜，其差額卻由一般消費者承擔，政治民主化之後，失去各種保護，競爭力當然不如人，它帶給台灣人相當大的困擾。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）