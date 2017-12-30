自由廣場》台灣拿詐騙沒辦法？

◎ 魏世昌

「廣西南寧詐騙案」違法吸金超過一億，被害者將近三百人，歷時三年審理，新北地院廿八日依違反銀行法，判集團首腦四年八個月徒刑（審理期間，新北檢曾以詐欺罪嫌追加起訴，求處最嚴厲之刑）。我忍不住在想，如果今天「廣西南寧」吸金集團是在中國審理，刑責絕不會那麼輕，因為在中國地區觸犯詐欺罪，若詐騙金額超過一千萬元人民幣，可處死刑或無期徒刑，罪刑相當重，而且從查獲、起訴、判刑到確定，通常只要三個月就定案，不像台灣從偵破到判決確定，至少兩年，對被害人的身心煎熬，都是長期傷害。

我們有沒有想過，台灣為什麼是詐騙王國？有專家透露，台灣培育了詐騙年輕人，這十年來光是抓到的就有廿萬人，甚至許多詐騙犯服刑出獄後，繼續重操舊業，另起爐灶行騙天下，犯罪足跡從以前把兩岸當據點，而今轉移到菲律賓、印尼等地，甚或遠征非洲。難道不就是因為台灣司法對詐欺案長期輕判，往往不是只判易科罰金就是無罪；據統計，從二○一一年到二○一六年的十月份，總計有四萬九千人次因涉嫌電信詐騙被起訴。但是，被判刑五年以上的竟只有八個人，不到萬分之二。

此外，何以台灣旅外詐騙犯陸續被送到中國審判，並且重判，網友卻叫好？不單是因為台灣已經成為詐騙人才、技術輸出海外大國，丟盡台灣人的臉，更凸顯台灣司法很難贏得人民信任！

（作者為工程師）