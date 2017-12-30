自由廣場》綠色官威要不得

◎ 張世賢

內政部役政署長林國演自以為官大，可以不經安檢就進入軍方營區，和門口依法執行勤務的衛哨演出一場令人搖頭的對話，事後還強做辯解，連其上司部長葉俊榮也未立即查明真相並果斷處置，反而包庇下屬。民主法治社會怎能容忍這種耍官威的署長？而這種部長又怎能側身綠色內閣？

新版護照內頁繪圖的明顯疏失，外交部若立刻查明真相並作適當懲處，即不致衍生風暴，但該部從「沒有問題」到承認錯誤又推諉塞責的表現，實在令人不敢恭維。

內閣重要部會近日相繼出包，再度重創綠色執政的威信。像林署長那樣傲慢威風的嘴臉，在冗長的黨國時代司空見慣；外交部護照內頁竟會發生那樣的錯誤，顯然從基層承辦人員到負責審核定稿的相關幹部，皆未認真做事，「能混就混」積習難改，時間一到交差了事，薪水照領。這類沒被揭發追究的大小錯誤，實在不知凡幾，難怪台灣長期步履蹣跚，一再被暴力崛起的中國看衰看小！

數百年來，台灣人民受盡屈辱，大多引頸企盼出現秉公治理、有效護民的本土政府，二○一六年好不容易支持民進黨完全執政，希望看到的是和黨國腐敗官僚體系不同的清明吏治，絕難容忍那些目中無人或混領乾薪的大小官僚。民進黨政府再不使出鐵腕，汰換鬼混的敗類，下次選舉必將飽嚐苦果。

（作者為退休研究員）