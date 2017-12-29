自由廣場》轉型正義的最大敵人

◎ 劉一德

本月五日立法院三讀通過〈促進轉型正義條例〉，並於本週三（廿七日）經總統公布施行，依照促轉條例規定，行政院必須成立「促進轉型正義委員會」，負責規劃、推動開放政治檔案、清除威權象徵、還原歷史真相等轉型正義工程。雖然行政院長賴清德已宣示會力求在最短時間協助促轉會到位，但相較於先前「不當黨產委員會」的成立速度，不禁令人擔憂。

去年七月廿五日立法院甫三讀通過不當黨產處理條例，才隔三天，便由總統蔡英文邀集當時行政院院長林全等最高行政官僚、民進黨立院黨團總召柯建銘等立法院黨團幹部，規劃不當黨產委員會的成立進度。當晚即已責成國有財產署尋找閒置國有地作為辦公地點。不僅如此，早在八月十三日總統正式公布施行前，行政院已事先指派當時仍為立法委員的顧立雄擔任黨產會的主任委員，且不斷發表委員人選。最終在八月卅一日，黨產會掛牌成立，廿六名成員一次到位。

相較於黨產會的光速進展，促轉會三讀至今唯一的消息，只有行政院長賴清德指示政務委員羅秉成負責督導，至今連主任委員的人選都無聲無息，甚至有媒體報導，促轉會可能要等到明年年中才能正式上路。必須強調的是，不當黨產只不過是台灣轉型正義工程的其中一環，消除國民黨所擁有的不當黨產，並無法還原白色恐怖的真相、更無法減輕台灣人民被威權主義統治所造成的傷痛！

「時間就是轉型正義的最大敵人！」所有研究轉型正義的學者們，都擔憂著台灣轉型正義進度將隨著政府長期刻意忽視，被害者與被害者家屬逐漸凋零、史料檔案不斷佚失，造成還原真相與追究責任上的困境。也因此，政府每拖延一天，就是降低轉型正義實現的可能性，違背促進轉型正義條例的基本精神！

轉型正義是台灣邁向正常國家的重要工程，台灣人民已經無法再忍受政府長期忽視威權統治造成的傷痛，儘速成立促轉會，將正義與民主還給台灣人民，蔡英文政府責無旁貸！

（作者為台聯黨主席）