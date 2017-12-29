自由廣場》前瞻移民政策

◎ 陳永昌

面對日益惡化的少子化與高齡化國安危機，行政院長賴清德在年終記者會上公開宣示明年將草擬單獨立法新移民法規，以具前瞻性移民政策加強國際人才延攬。事實上，台灣勞動力正處於反轉關鍵時刻，總勞動人口停滯不再成長，接下來則將一路下滑，而總人口負成長則預計於二○二五年來臨，勞動人口持續萎縮在所難免，勞動市場人才不足迫在眉睫。企業界一再反映的「五缺」中的「缺人」，不再是很難找到好用之才的牢騷，而是根本找不到可用之才！

俗話說：「水往低處流，人往高處爬」，經濟移民（含投資移民及技術移民）也是如此，每一個人都嚮往更好的生活條件，民主透明的政治制度、穩定繁榮的經濟、和諧包容的社會以及高水準的教育與醫療等等都是用腳投票最主要的決定因素。因此，不容諱言的，台灣可以吸引的外來人才主要來源地集中在中國、印度與東南亞等地，尤其是來自中國的高階人才。

以新加坡為例，向來擁有「中國富人移民天堂」稱號，過去廿年間中國移民近六十萬人湧入，已經超過新加坡總人口一成，而受惠於廉價勞動力與外來移民加持，新加坡經濟也的確曾經有過一段不錯的日子，但搶走本地就業機會、房價飆漲、貧富懸殊加劇等後遺症接踵而至，導致長期執政的人民行動黨在二○一一年選舉創下史上最低得票率，從此以後便祭出一連串緊縮移民與限制外勞措施，即使經濟動能不免受到衝擊，但新加坡政府再三強調緊縮政策不會走回頭路。

少子化，勞動人口萎縮，宛如不會馬上致命的慢性病，但外來移民卻往往帶來很多不必要的現實威脅感，也難怪一般民眾會排斥抗拒，這時候更需要具有高度使命感與全局視野的政治家因勢利導，持續努力不懈營造有利條件引導民眾。

（作者為台北市商業會副秘書長）