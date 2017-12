自由廣場》護照的封面與內頁

◎ 沈建德

新版護照內頁拿美國杜勒斯機場圖案,當做桃園機場,起初堅不認錯,終因假的真不了,演出現代的官場現形記後,有人被重懲,說是有礙國家顏面。事實上桃園機場原始航廈外觀就是「複製」杜勒斯機場,國際皆知,英文版的維基百科說了:Taiwan Taoyuan International Airport in Taoyuan, Taiwan was modeled after the Saarinen terminal at Dulles.沒有什麼不好意思的。

由於護照內頁印的是外觀,除了塔台位置不對,航廈圖案既是「複製」,分辨恐不容易,就此而言,重懲是小題大作。只是它拿杜勒斯機場圖案為底,用鉛筆描繪,有可議之處。

其實護照封面的「中華民國」才嚴重,很多人因它而不能進入別人的國家,還有聯合國。不要忘記,一九五○年三月十三日蔣介石在陽明山說了:「我們今天都已成了亡國之民」,中華民國國民既都是亡國之民,國都亡了那裡還有護照?

還有,蔣介石在一九四九年一月十二日用電報怒斥陳誠:「台灣法律地位與主權,在對日和會未成以前,不過為我國一託管地之性質…。」罵陳誠在「狂囈」。護照封面台灣就台灣,怎能用中華民國(台灣)?

護照內頁不實不會因此進入他國通關有麻煩,護照封面錯誤卻會造成很多麻煩,不是嗎?

(作者為前中興大學企管系副教授)

◎ 左傳

護照圖片出差錯的事件,雖然是件行政錯誤,但真的說起來也是情有可原。一來桃園機場與杜勒斯機場建築非常相似,機場遠觀真的很雷同;二來這些圖片只是類同浮水印的背景圖案,裝飾效果不是非常顯眼。圖片既然已經印成護照,我們不必用太過的心態,只為了一張自我感覺的圖片,消耗全民資源進行重新印製。

但看看事件發展至今,已經轉變成為民主鬥爭的無限上綱。一個基層繪圖員對於相似圖片的抓取錯誤,充其量只是行政技術的差錯,卻變成要外交部高層官員擔當政務來負責任,甚至要用納稅人的錢來彌補這項錯誤。我以一個納稅人的立場,不是很贊同如此不等比例的處理方式。

民主的目的是要集眾人之智防止錯誤,行政單位檢討如何防範這件事再次發生比較重要。我們卻用人民納稅錢修補一個幾乎分辨不出來的圖片,意義不大,可能只是自我感覺良好而已。接著又為了一張圖片,要處分政務高官,國家哪來這麼多的稅收,可以一再培養人才,又將其前途摧毀。(作者為台北市民)