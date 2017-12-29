自由廣場》創造跨域加值公共建設

◎ 黃名義

這兩日媒體報導高鐵南延屏東已有最新進展，從交通部高鐵局近日召開「高鐵延伸屏東新闢路線可行性評估」期末報告審查，高鐵南延屏東露曙光，可行性評估報告提出兩種路線方案經工程分析與調查，都具可行性，後續將待行政院做最後裁決。筆者從高鐵系統發展及場站開發衍生相關經濟及財務效益提出以下觀點：

第一個觀點，以北海道比擬屏東，北海道去年通車的新幹線連結了青森與函館間的交通，與屏東市規模相同之函館市，人口僅有廿七萬人，可是卻擁有新幹線，雖然是去年才通車，但這代表日本在整個國家建設上還是有想法，而且預計在二○三三年通車至札幌。

第二個觀點，中國日前延伸鐵路至歐洲，蓉歐快鐵雖不是高鐵，但可以看出中國軌道建設的決心，中國的高鐵建設長度在二○二五年將達台灣的百倍，代表高鐵已可輸出，相較之下，台灣的軌道工業思維非常落後。台鐵捷運化解決的是高雄到屏東的交通問題，但高鐵是長途運具，台鐵屬於通勤運具，兩者定位不同。且從經濟學上來看，長期成本遞減，蓋得越長，成本越低，所以不是單看五百億，從距離來看，北部的卅公里及南部的卅公里成本相同，但整個拉長以四百公里來看，成本就不是五百億了，短程運費補貼長程運費，短程價格應該較高，長程應該較便宜。

第三個觀點，高鐵左營站是沒有腹地的車站，在土地利用上，左營完全沒有發展，而屏東提供機廠也是沒問題的。從行政院一○一年「跨域加值公共建設財務規劃方案」，若未來於屏東設站進行土地開發創造經濟及財務效益，考量包括「場站開發效益」、TOD周邊土開「增額容積效益」未來十年都市自然成長之增額容積、預估「受益區域」未來卅年因公共建設帶動增加之地價稅、房屋稅、土地增值稅、契稅等稅收（TIF），可增加的產值就不只五百億了，即可增進財務雙方平衡。

第四個觀點，若高鐵延伸至恆春，恆春每年有將近千萬的旅遊人口，整個交通建設規劃應考慮長遠的利用，最長遠的應該要環島，學習日本的精神，所以高鐵無法南延屏東應該是中央思維的問題。

（作者為國立屏東大學不動產經營學系主任）