自由廣場》高齡社會 老人產業

◎ 鄒筱涵

內政部公布一○六年十月底我國六十五歲以上人口占總人口的比率已達十三．七三％，預估明年將超過十四％而邁入高齡社會。儘管這個比率較鄰近的日本為低，但因我國少子化情形嚴重，預估一三五年我國人口有三分之一是老人。此將產生許多安養及照護問題，且政府勢必面臨稅收減少及社福費用增加等財政負擔。

老化問題不是只發生在臺灣，事實上聯合國在一九九二年就關注到世界人口正以穩定、驚人的速度走向高齡化，而呼籲各國推行高齡問題方案。我國因退出聯合國，少了許多參與國際事務的機會，政府也遲未正視老人議題。幸好我國進入超高齡社會（老年人口將超過二十％）預估是在一一五年，距今尚有九年調整期間，政府應好好把握這段轉型黃金期，化高齡危機為轉機。

由於國家財源有限，一定要從制度根本著手，引入金融機制，讓財政負擔減少。在此提供幾點方向：

一，提高保險年金提撥數額：依照人權公約，締約國須立法要求國民從特定年齡開始加入強制性老年保險制度。我國已有勞保、公保及國民年金等機制，但提撥數額太低，沒多久這些退休年金都可能面臨入不敷出的窘境。立法機關應確實面對問題，提高年金提撥數額，別只讓早期繳費的人領到年金，後面繳費的人一毛都領不到，而損失多數人權益。

二，善用信託結合照護機制：政府現在推以房養老，多半結合銀行端以授信方式處理，但有不動產的老人未來房子所有權將移轉給銀行，國人普遍難以接受。其實透過信託移轉，結合安養機構之照護功能，擁有不動產的老人只要成立不動產信託，相關收益轉至安養機構進行照護，即可同時保有房子，又能獲得安養。

三，發展老人金融，免除詐騙威脅：除了不動產，老人財產亦可交付信託管理，除可以進行遺產規劃而享節稅效果外，亦可免遭詐騙集團盜取。

四，老人電子商務商機：老人可以帶動許多如老人購物、清潔、外出之電子商務事業。

臺灣雖面臨老化的問題，但只要政府此時思考因應之道，不僅解決高齡問題，還可促進老人產業之發展。

（作者為臺北大學副教授）