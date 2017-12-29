自由廣場》美河市案打司改一記耳光

◎ 王伯仁

台北市五大弊案之一的美河市開發案，高等法院二審宣判，將涉案的前聯開處長及課長，由原一審的貪污「圖利罪」及「偽造文書罪」，改為刑法「偽造文書罪」，刑責各打四折和五折，後者還宣告緩刑五年。

高院的判決，很湊巧的和民間順口溜「一審重判，二審折半，三審豬腳麵線」很像（但第三項尚未定讞，在此保留）。因為本案在一審時，除了當時捷運工程局長常岐德「無事」外，前聯開處長高嘉濃和課長王銘藏，被地院認定冒用旭洲名義「偽造」鑑價報告，致最後「圖利」日勝生公司五億九百萬元，故判高嘉濃有期徒刑十年，王銘藏四年。

案經上訴高院後，高院卻認為高偽造鑑價報告並指使王列入鑑價是事實，但檢察官並未查出雙方有「對價關係」，而鑑價報告並非計價的唯一依據，只是「參考」而已，且後來有經市府核定，故涉案兩人難謂「圖利」日勝生公司，只是「偽造文書」而已，故改判高四年，王兩年並緩刑五年。

好一個高院審判官！居然把兩個官位不小的官員看成「笨蛋」，在沒有「對價關係」情況下，主動去冒用偽造鑑價報告，讓日勝生「油滋滋」，自己卻身陷囹圄。符合「經驗法則」和「論理法則」嗎？司法偵查和審判，若脫離此二基本法則，再多的理由都是冗言贅語，「自由心證」亦是濫用！

本案還可上訴，假如檢察官上訴後，最高法院會不會「豬腳麵線」，吾人不知，但司法改革會議剛落幕不久，人民合理懷疑不但沒變，還變本加厲，無言！（作者為資深新聞工作者）