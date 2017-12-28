社論》重建人民信心的2018

日前一項活動選出「茫」為「台灣二○一七代表字」，獲選的主要理由在於對台灣未來發展的「茫然」。學者更指出，「茫」字凸顯出政府執政讓人摸不著頭緒，不管在人事變革、立法等重大改革上，人民「徒剩茫然」。但是，亦有樂觀喊話︰台灣人不要失去信心，而要積極做好準備，等到有一天迷霧散去，道路就會在前面，就能往前走。

其實，「茫」字做為今年代表字，具有強烈的諷刺意味，凸顯台灣人內心的強烈矛盾。因為，台灣完成了多項重大改革，年金改革、轉型正義及如火如荼地追討不當黨產等，雖然未必盡如人意，但積極清理數十年積弊，仍是難能可貴。而經濟表現尤其亮眼，ＧＤＰ保二無虞，預估值屢屢上修，台股更出現史上最長萬點紀錄，明年展望亦無悲觀跡象。然而，民調支持率與執政政績卻背道而馳，即使賴揆擔任救援，亦無法在短期內挽回頹勢，故而茫字脫穎而出，確實反映此刻多數台灣人民的徬徨心情。

茫然無依，有些是實質面崩壞的惶恐，亦有心理層面潰堤的慌亂；而台灣的現況雖然只是緩慢爬升，仍屬改善狀態，不是向下沉淪，因此人民的茫然顯然是信心崩潰的併發症，並非台灣真的走到了末路。換言之，以信心做為檢視的指標，取代檢驗政績，方可真正了解何以小英滿意度滑落不止，與社會充斥悲觀氛圍的癥結。其實，何止政經走勢之脫軌，中國近來強化對台打壓，狠話說盡，軍機繞台呈現常態化，何嘗不是一種對台壓力測試！此際台灣民眾的信心面臨最嚴苛的考驗，能不能撐住，當前是關鍵時刻。

台灣信心決堤，由一片唱衰之聲可以看出。首先是，明明就個人ＧＤＰ比較，台灣仍遙遙領先中國，而中國經濟之大於台灣，乃是十三億人與二千萬人的對比，在此錯誤的類比下，竟然產生「中國經濟比台灣強」、「中國富強、台灣貧弱」的錯覺。坦言之，經濟是台灣生存最大的屏障，一旦經濟信心崩潰，面對中國的咄咄逼人，不論就業、創業，甚至民主的盾牌效用都將消失，自動矮人一截。

信心低落亦瀰漫整個金融市場，因而台股即使上萬點，但內資依舊欠缺信心，不但相對多數金融市場漲幅落後，而且萬點行情其實是外資獨撐大局。台灣逾十兆資金寧可流向高風險的海外，就是不肯多所青睞本益比、殖利率居全球前段班的台股。諷刺的是，台灣人不相信自己的企業，看壞自己的經濟，卻認為低薪可由企業加薪來解決。試問：企業若是營運不佳，何來加薪的本錢？再者，薪資高低取決於供需與生產力，應以市場機制取得平衡，若以官方力量介入，強行扭曲市場生態，在全球化日益深化之際，只會造成產業外移潮，反而使得低薪與就業問題更加嚴重。諷刺的是，鬆綁才能吸引投資、創造就業與提升薪資，把企業綁死，弱勢勞工反而先受其害。

信心的崩潰，導致卑微的弱勢者在茫茫大海中拚命尋找救生圈，此種現象在勞基法的修法過程中最為明顯。其實，當前勞工的困境，無論過勞或低薪皆非勞基法所致，而勞基法之所以一修再修，乃是為了創造生產的彈性與效率，以因應產業的特殊案例，而不是要將例外當常態，把極端視為通則，如此方可創造勞資雙贏。而一例一休已將台灣中小企業及其彈性綁死，再不認錯翻修，台灣經濟的生機將難以恢復。

全球化導致貧富差距擴大，製造了頗多敵視建制與資本家的魯蛇，其特性是選擇相信片面扭曲的資訊，凡是執政者就會親資方，一旦成為企業主必然變成慣老闆，因此他們理想中的三萬元起薪，不是靠能力、專業與競爭力得來，而是依靠公權力帶來的保障。執政者治理務實的世界，而弱勢者的世界則充滿對抗與不妥協；如今的台灣正處於兩者的對撞狀態，若無法彌合其間嚴重落差，重建人民的信心，明年的展望恐怕還是茫茫然吧！