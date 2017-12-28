自由廣場》美國「減稅與就業法案」的波及效果

◎ 張溫波

美國「減稅與就業法案」將於元月一日生效。這是自一九八六年以來美國最廣泛的大幅稅改方案，波及效果涵蓋全球市場。各界評價紛紜，殊值主政者正視與因應。

川普擴大降稅的積極作為，旨在創造就業機會、提高勞動生產力及增強市場競爭力，促進美國經濟成長。惟因降稅「紅利」之分配，富人優於中低收入戶，貧富懸殊更為惡化，明顯違反公平正義原則。從學理推論，降稅本質上屬於擴張性財政政策，引發的波及效果可從兩個層面來觀察。

實質面：減稅振興內需，振奮民心，具有加碼作用；增加生產力，振作經濟活力與潛力，促進總需求與總供給同時擴張，創造更多就業機會的實質面效果。尤其美商海外投資所得長期滯留資金高達二．六兆美元，若果如預期回流本國轉入投資行列，對經濟活力與潛力更有加成作用。

貨幣面：跨國企業滯留海外資金回流，除縮小國際收支赤字之外，勢必增加貨幣供給，促進利率下降，抵銷前述總需求擴張所提升的利率，可助長投資及就業繼續增加。惟因美元資金回流美國，各國搶美元風潮擴大，導致美元相對升值，不利美國出口，而美商進口成本相應降低，又美國總需求擴張，更帶動進口增加。結果，美國貿易逆差更為擴大，整體對外收支難以改善，亦會使ＧＤＰ降低。

綜合正反面淨效益，主要視美國國內投資規模而定。據國會聯合債務小組估計，未來十年經濟成長率增量○．八個百分點，顯見川普樂觀估計目標值四％（今年二．二％）達成不易，未來國債相應淨增加一．五兆元。不過，維持充分就業、改善就業結構與提升就業品質，以及通膨率目標值二．○％，應可樂觀預期。

假如全球美元資金不斷回流美國，美元成為強勢貨幣，各國對美輸出將進一步增加。易言之，美國經濟轉強，進口增加，對各國經濟成長利多於弊，各國均霑美國稅改所帶來的「紅利」。不過，一旦美國對外收支再呈惡化，是否採取強硬的保護主義，扭曲世界市場秩序，則是殊值正視的嚴肅議題。

中國對美貿易鉅額順差有增無減，美方對中國不公平貿易行為已啟動調查，美中貿易戰一旦爆發，相關國家必受拖累。不過，美國貿易制裁行動，尚難一步到位，主政者必須掌握未雨綢繆的契機，以有效因應。

（作者曾任台大教授、經建會退休）